La Dune blanche, à une trentaine de kilomètres de Dakhla. Cette grande dune de sable d'un blanc immaculé plonge dans la lagune, formant un petit lagon en son centre. Des flamants roses s'y ébattent, pour le plus grand bonheur des amateurs de photos.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 16 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps relativement froid dans l'Atlas, le Rif, l'Oriental, gel par endroits.

- Des passages nuageux denses à l’origine de faibles pluies intéresseront l’extrême sud du Royaume.

- Ailleurs au Maroc, il fera beau temps et le ciel sera clair à peu nuageux.

- Vent faible à localement modéré de secteur nord à est dans le sud et de secteur nord à variable partout ailleurs dans le pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit, agitée entre Larache et Tarfaya ainsi qu’entre Boujdour et Lagouira, et peu agitée à agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 16 novembre 2021.



Oujda : min (+6°C) ; max (+18°C)

Bouarfa : min (+6°C) ; max (+17°C)

Al Hoceïma : min (+11°C) ; max (+21°C)

Tétouan : min (+10°C) ; max (+20°C)

Sebta : min (+12°C) ; max (+20°C)

Melilla : min (+8°C) ; max (+19°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+23°C)

Kénitra : min (+11°C) ; max (+18°C)

Rabat : min (+10°C) ; max (+18°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+18°C)

El Jadida : min (+12°C) ; max (+19°C)

Settat : min (+7°C) ; max (+21°C)

Safi : min (+11°C) ; max (+23°C)

Khouribga : min (+6°C) ; max (+21°C)

Beni Mellal : min (+8°C) ; max (+20°C)

Marrakech : min (+9°C) ; max (+23°C)

Meknès : min (+7°C) ; max (+22°C)

Fès : min (+6°C) ; max (+21°C)

Ifrane : min (+0°C) ; max (+15°C)

Taounate : min (+9°C) ; max (+21°C)

Errachidia : min (+6°C) ; max (+18°C)

Ouarzazate : min (+6°C) ; max (+21°C)

Agadir : min (+9°C) ; max (+20°C)

Essaouira : min (+10°C) ; max (+19°C)

Laâyoune : min (+14°C) ; max (+26°C)

Smara : min (+11°C) ; max (+23°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+23°C) ; max (+29°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+30°C).