Nouveau règlement sur l’étiquetage énergétique des climatiseurs et réfrigérateurs

À partir du 12 mars 2025, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur au Maroc, imposant à tous les climatiseurs et réfrigérateurs commercialisés sur le territoire national d’afficher obligatoirement une étiquette énergétique. Cette initiative, indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique, vise à guider les consommateurs vers des choix plus responsables, en privilégiant des appareils économes en énergie et respectueux de l’environnement, tout en s’inscrivant dans la stratégie nationale de transition énergétique du pays.

Cette nouvelle mesure, précise l’hebdomadaire, découle des arrêtés publiés dans le Bulletin officiel du 12 septembre 2024, qui établissent des seuils minimaux de performance énergétique pour ces appareils. L’objectif principal est de réduire la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment, qui représente environ un tiers de la demande nationale. En ciblant en priorité les équipements énergivores comme les climatiseurs et les réfrigérateurs, la réglementation cherche à obtenir des économies d’énergie significatives.

L’étiquetage énergétique ne se limite pas à une simple information affichée sur les appareils. Il constitue un véritable levier pour sensibiliser les consommateurs aux choix qu’ils font et à leur impact sur l’environnement. En choisissant des équipements plus performants sur le plan énergétique, non seulement les utilisateurs réduiront leur consommation d’électricité, mais ils bénéficieront également d’une facture énergétique allégée, tout en contribuant à la réduction de la dépendance du pays aux importations d’énergie.

Cette obligation d’étiquetage énergétique concerne non seulement les appareils domestiques, mais aussi d’autres équipements, comme les moteurs électriques. En effet, un arrêté distinct fixe également des critères minimaux de performance énergétique pour ces moteurs, un autre secteur clé de la consommation d’énergie. Cette réglementation, qui entrera en vigueur en septembre 2025, marque un pas supplémentaire vers une gestion plus responsable de l’énergie.

Les exigences de performance énergétique pour les climatiseurs et réfrigérateurs seront appliquées par étapes. Une première phase, prévue dans un an, sera suivie d’une seconde phase, qui s’étendra sur trois à quatre ans, selon les types d’équipements. Cette approche graduée permettra aux fabricants et distributeurs de s’adapter progressivement aux nouvelles normes sans perturbations majeures.

Avec cette réglementation, le Maroc réaffirme son engagement à favoriser un modèle énergétique durable, capable de réduire la pression sur son réseau électrique tout en limitant son empreinte carbone. Reste à voir dans quelle mesure cette transition se traduira par un changement réel dans les habitudes d’achat et de consommation des ménages, et si cette mesure aura un impact à long terme sur l’environnement et les finances des consommateurs.