Société

Météo. Entre vagues de chaleur et rafales de vent ce lundi 8 mai

La plage de Taghazout, à quelques encablures de la ville d'Agadir.

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 8 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/06/2026 à 06h03

- Temps assez chaud à chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’est et le sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine le matin sur les plaines nord et centre, la rive méditerranéenne et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas.- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 9/15°C sur l’Atlas, de 20/27°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur les plaines atlantiques nord, et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 8 juin 2026:

Oujda min 20 max 30

Bouarfa min 25 max 37

Al Hoceima min 20 max 26

Tétouan min 20 max 26

Sebta min 20 max 24

Mellilia min 19 max 25

Tanger min 20 max 28

Kénitra min 17 max 25

Rabat min 17 max 24

Casablanca min 20 max 23

El Jadida min 19 max 25

Settat min 17 max 31

Safi min 18 max 29

Khouribga min 14 max 34

Béni Mellal min 20 max 37

Marrakech min 21 max 35

Meknès min 18 max 36

Fès min 20 max 34

Ifrane min 17 max 29

Taounate min 20 max 35

Errachidia min 26 max 39

Ouarzazate min 20 max 38

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 17 max 22

Laâyoune min 19 max 26

Es-Semara min 18 max 38

Dakhla min 14 max 25

Aousserd min 21 max 42

Lagouira min 17 max 28

Midelt min 19 max 30

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/06/2026 à 06h03
#DGM#températures#Météo#Météorologie#Climat

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