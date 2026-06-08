Météo. Entre vagues de chaleur et rafales de vent ce lundi 8 mai

La plage de Taghazout, à quelques encablures de la ville d'Agadir.

- Temps assez chaud à chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’est et le sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine le matin sur les plaines nord et centre, la rive méditerranéenne et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas.- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 9/15°C sur l’Atlas, de 20/27°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur les plaines atlantiques nord, et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 8 juin 2026:

– Oujda min 20 max 30

– Bouarfa min 25 max 37

– Al Hoceima min 20 max 26

– Tétouan min 20 max 26

– Sebta min 20 max 24

– Mellilia min 19 max 25

– Tanger min 20 max 28

– Kénitra min 17 max 25

– Rabat min 17 max 24

– Casablanca min 20 max 23

– El Jadida min 19 max 25

– Settat min 17 max 31

– Safi min 18 max 29

– Khouribga min 14 max 34

– Béni Mellal min 20 max 37

– Marrakech min 21 max 35

– Meknès min 18 max 36

– Fès min 20 max 34

– Ifrane min 17 max 29

– Taounate min 20 max 35

– Errachidia min 26 max 39

– Ouarzazate min 20 max 38

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 17 max 22

– Laâyoune min 19 max 26

– Es-Semara min 18 max 38

– Dakhla min 14 max 25

– Aousserd min 21 max 42

– Lagouira min 17 max 28

– Midelt min 19 max 30