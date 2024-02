Météo: de faibles pluies attendues ce jeudi au Maroc

De faibles pluies éparses sont prévues pendant la nuit du jeudi au vendredi dans le Nord-Ouest, le Rif et l’Ouest de la Méditerranée (photo d'illustration).

Selon les prévisions de Direction générale de la météorologie (DGM), la situation climatique restera globalement stable ces mercredi et jeudi, avec des températures élevées prédominant dans le centre et le Sud pendant la journée. Cependant, les températures baisseront dans les zones montagneuses, sur les reliefs de l’Atlas, et les hauts plateaux orientaux durant la nuit.

Les températures maximales se situeront entre 15 et 21°C dans les régions montagneuses et côtières, tandis que dans les provinces du Sud, elles varieront entre 27 et 33°C, fait savoir la DGM. D’autres parties du Royaume connaîtront des températures allant de 21 à 27°C.

Lire aussi : Météo. Des épisodes de chaleur en plein hiver: les explications de la DGM

En ce qui concerne les précipitations, de faibles pluies sont attendues pendant la nuit de jeudi à vendredi, notamment dans le Nord-Ouest, le Rif et l’ouest de la Méditerranée. Cette tendance se poursuivra vendredi avec des pluies supplémentaires dans le Nord, l’Atlas, l’Oriental, et des précipitations sporadiques possibles dans le centre.