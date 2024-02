Chefchaouen: les pluies ramènent à la vie les sources de Ras El Ma

Les terres assoiffées de Chefchaouen ont enfin reçu la manne céleste tant attendue. Des mois de ciel implacablement clair se sont dissipés, laissant place à un déluge salvateur qui a redonné vie aux sources de Ras El Ma, transformant la région en un spectacle de nature revigorée.

Les précipitations dépassant les 78 mm dans la province de Chefchaouen ont provoqué une hausse significative du niveau de l’eau dans le oued Ras El Ma et ses affluents. Les cours d’eau de la région, jusque-là taris, sont désormais un réseau vibrant de ruisseaux qui serpentent à travers la campagne, redessinant le paysage et offrant un spectacle captivant pour les résidents et les visiteurs.

Pour les résidents, les récentes précipitations sont une bouffée d’air frais pour l’économie locale. Ils s’attendent à ce que les weekends, en particulier, vont voir un afflux de visiteurs venus admirer les sources d’eau et profiter de l’atmosphère revitalisée de la ville bleue.

Les agriculteurs respirent, eux aussi, de soulagement alors que leurs champs assoiffés retrouvent enfin l’humidité nécessaire à la croissance de leurs cultures.