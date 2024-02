Météo. Des épisodes de chaleur en plein hiver: les explications de la DGM

Il est des hivers où manteau et bonnet restent relégués au fond de l’armoire, remplacés par des tenues légères qui s’accordent mieux aux températures anormalement élevées, dignes d’un été indien. Le Maroc vit, en ce moment précis, une de ces parenthèses climatiques où le thermomètre n’a que faire des prévisions, et encore moins de l’ordre des saisons.

Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), cette hausse des températures est le fruit d’un ensemble de conditions météorologiques particulières. «Après un mois de janvier record en 2024, février 2024 ne déroge pas à la tendance et confirme la hausse des températures. Suite à des conditions anticycloniques sur le bassin méditerranéen, notre pays a été, les 13 et 14 février, sous l’influence d’un flux d’Est soutenu responsable d’une augmentation remarquable et sensible des températures sur l’ensemble du Royaume», explique la DGM.

«Cette situation exceptionnelle a permis d’enregistrer plusieurs records de température maximale pour le mois de février. Dans plusieurs provinces du centre et du sud du pays, ces valeurs ont dépassé la normale mensuelle du mois de février de plus de 10 degrés», poursuit-on.

Record de températures maximales (source: Maroc Météo)

Ville Nouveau record de température Ancien record de température Safi 35,5 34,6 (le 27 février 1960) Agadir Al Massira 35,4 34,7 (13 février 2024) El Jadida 34,8 26,6 (le 27 février 2010) Nouaceur 34,6 30,3 (le 28 février 2020) Benslimane 34,3 29,6 (le 28 février 2010)

Encore plus inquiétant, la récente vague de chaleur n’a rien d’une perturbation isolée. Elle s’inscrit dans la continuité d’un mois de janvier 2024 qui a déjà gravé son nom dans les annales comme le plus chaud de ses pairs depuis l’aube des années 1940. D’après la DGM, «l’anomalie de la température moyenne du mois de janvier a atteint un seuil record, estimé à +3,8°C par rapport à la période de référence 1991-2020. Cette valeur devance celle enregistrée en janvier 2016 d’environ +2.9°C, puis celle enregistrée en janvier 2010 d’environ +1.5°C. Ce constat se matérialise bien clairement à travers les records de température maximale quotidienne battus sur un ensemble de provinces du Maroc».