Une vue de la kasbah des Oudayas à Rabat.

Ondées éparses sur le Tangérois et Loukkos.

- Circulation de nuages élevés sur la majorité du Royaume.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines atlantiques nord et centre, le Saiss, les plaines de Tadla, le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent localement modérées sur le Sud de l’Oriental.

- Températures minimales de l’ordre de 04/08°C sur l’Atlas, de 08/12°C sur le Rif, les versants Est de l’Atlas et les Hauts plateaux, de 20/25°C sur le sud des provinces sahariennes et de 16/20°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur le nord du pays et le nord des provinces du Sud.

- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Larache et au sud de Tan-Tan et agitée à forte entre Larache et Tan-Tan.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 21 novembre 2026 :

- Oujda min 08 max 31

- Bouarfa min 13 max 23

- Al Hoceima min 13 max 20

- Tétouan min 11 max 20

- Sebta min 16 max 20

- Mellilia min 15 max 21

- Tanger min 14 max 23

- Kénitra min 10 max 25

- Rabat min 13 max 25

- Casablanca min 13 max 23

- El Jadida min 15 max 24

- Settat min 15 max 30

- Safi min 15 max 23

- Khouribga min 15 max 29

- Béni Mellal min 14 max 29

- Marrakech min 17 max 32

- Meknès min 14 max 33

- Fès min 14 max 30

- Ifrane min 07 max 21

- Taounate min 14 max 29

- Errachidia min 10 max 26

- Ouarzazate min 11 max 25

- Agadir min 14 max 20

- Essaouira min 16 max 22

- Laâyoune min 15 max 31

- Es-Semara min 16 max 33

- Dakhla min 21 max 29

- Aousserd min 27 max 35

- Lagouira min 21 max 33

- Midelt min 11 max 24