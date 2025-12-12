Société

Météo. Chutes de neige sur les sommets ce vendredi 12 décembre, avec des orages au Centre du Royaume et des rafales sur les côtes

La vallée du Drâa, dans la province de Zagora.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 12 décembre 2025:

Le 12/12/2025 à 05h54

- Temps pluvieux avec pluies et averses avec risque d’orages par endroits sur les régions Centre, le Sud-Est et sur le Nord-Ouest des provinces sud.

- Pluies sur les régions au Nord d’El Jadida, les régions à l’Ouest de l’Atlas et le reste des régions sahariennes au Nord de Boujdour.

- Chutes de neige sur l’Atlas.

- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée et les côtes atlantiques centre et sud.

- Température minimale de l’ordre de -03/03°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux, de 09/15°C sur les provinces sud et près des côtes et de 03/09°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère hausse sur l’Oriental et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Assilah et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 12 décembre 2025:

Oujda min 7 max 19

Bouarfa min 2 max 12

Al Hoceima min 8 max 18

Tétouan min 7 max 14

Sebta min 13 max 17

Mellilia min 11 max 17

Tanger min 10 max 16

Kénitra min 7 max 16

Rabat min 8 max 15

Casablanca min 9 max 14

El Jadida min 8 max 13

Settat min 7 max 11

Safi min 9 max 12

Khouribga min 4 max 10

Béni Mellal min 5 max 11

Marrakech min 5 max 11

Meknès min 6 max 14

Fès min 5 max 16

Ifrane min 2 max 8

Taounate min 7 max 18

Errachidia min 7 max 12

Ouarzazate min 2 max 7

Agadir min 11 max 13

Essaouira min 10 max 16

Laâyoune min 11 max 20

Es-Semara min 10 max 21

Dakhla min 12 max 22

Aousserd min 9 max 24

Lagouira min 14 max 25

Midelt min 2 max 11

