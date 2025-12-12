Météo. Chutes de neige sur les sommets ce vendredi 12 décembre, avec des orages au Centre du Royaume et des rafales sur les côtes

La vallée du Drâa, dans la province de Zagora.

- Temps pluvieux avec pluies et averses avec risque d’orages par endroits sur les régions Centre, le Sud-Est et sur le Nord-Ouest des provinces sud.

- Pluies sur les régions au Nord d’El Jadida, les régions à l’Ouest de l’Atlas et le reste des régions sahariennes au Nord de Boujdour.

- Chutes de neige sur l’Atlas.

- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée et les côtes atlantiques centre et sud.

- Température minimale de l’ordre de -03/03°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux, de 09/15°C sur les provinces sud et près des côtes et de 03/09°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère hausse sur l’Oriental et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Assilah et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 12 décembre 2025:

— Oujda min 7 max 19

— Bouarfa min 2 max 12

— Al Hoceima min 8 max 18

— Tétouan min 7 max 14

— Sebta min 13 max 17

— Mellilia min 11 max 17

— Tanger min 10 max 16

— Kénitra min 7 max 16

— Rabat min 8 max 15

— Casablanca min 9 max 14

— El Jadida min 8 max 13

— Settat min 7 max 11

— Safi min 9 max 12

— Khouribga min 4 max 10

— Béni Mellal min 5 max 11

— Marrakech min 5 max 11

— Meknès min 6 max 14

— Fès min 5 max 16

— Ifrane min 2 max 8

— Taounate min 7 max 18

— Errachidia min 7 max 12

— Ouarzazate min 2 max 7

— Agadir min 11 max 13

— Essaouira min 10 max 16

— Laâyoune min 11 max 20

— Es-Semara min 10 max 21

— Dakhla min 12 max 22

— Aousserd min 9 max 24

— Lagouira min 14 max 25

— Midelt min 2 max 11