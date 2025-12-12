Météo. Chutes de neige sur les sommets ce vendredi 12 décembre, avec des orages au Centre du Royaume et des rafales sur les côtes

- Temps pluvieux avec pluies et averses avec risque d’orages par endroits sur les régions Centre, le Sud-Est et sur le Nord-Ouest des provinces sud.
- Pluies sur les régions au Nord d’El Jadida, les régions à l’Ouest de l’Atlas et le reste des régions sahariennes au Nord de Boujdour.
- Chutes de neige sur l’Atlas.
- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.
- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée et les côtes atlantiques centre et sud.
- Température minimale de l’ordre de -03/03°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux, de 09/15°C sur les provinces sud et près des côtes et de 03/09°C partout ailleurs.
- Température maximale en légère hausse sur l’Oriental et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Assilah et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 12 décembre 2025:
— Oujda min 7 max 19
— Bouarfa min 2 max 12
— Al Hoceima min 8 max 18
— Tétouan min 7 max 14
— Sebta min 13 max 17
— Mellilia min 11 max 17
— Tanger min 10 max 16
— Kénitra min 7 max 16
— Rabat min 8 max 15
— Casablanca min 9 max 14
— El Jadida min 8 max 13
— Settat min 7 max 11
— Safi min 9 max 12
— Khouribga min 4 max 10
— Béni Mellal min 5 max 11
— Marrakech min 5 max 11
— Meknès min 6 max 14
— Fès min 5 max 16
— Ifrane min 2 max 8
— Taounate min 7 max 18
— Errachidia min 7 max 12
— Ouarzazate min 2 max 7
— Agadir min 11 max 13
— Essaouira min 10 max 16
— Laâyoune min 11 max 20
— Es-Semara min 10 max 21
— Dakhla min 12 max 22
— Aousserd min 9 max 24
— Lagouira min 14 max 25
— Midelt min 2 max 11