Météo. Chaleur sur l’Oriental et le Sud-Est ce samedi 27 juin, avec de la brume sur l’Atlantique et des orages sur l’Atlas

- Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques, le Saiss, l’intérieur du Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.
- Instabilité orageuse sur l’Oriental, le Moyen et le Haut Atlas avec ondées ou averses locales.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 25/30°C sur le Sud-Est et l’extrême sud, de 10/15°C sur l’Atlas, de 20/25°C sur l’Oriental et le nord-est des provinces du Sud et de 16/21°C ailleurs.
- Températures en légère baisse sur la majorité du Royaume.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral Atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 juin 2026:
– Oujda min 19 max 34
– Bouarfa min 25 max 39
– Al Hoceima min 20 max 26
– Tétouan min 20 max 30
– Sebta min 20 max 27
– Mellilia min 20 max 25
– Tanger min 20 max 28
– Kénitra min 22 max 28
– Rabat min 20 max 26
– Casablanca min 22 max 25
– El Jadida min 21 max 26
– Settat min 18 max 31
– Safi min 20 max 29
– Khouribga min 16 max 34
– Béni Mellal min 20 max 36
– Marrakech min 19 max 38
– Meknès min 17 max 34
– Fès min 19 max 36
– Ifrane min 18 max 30
– Taounate min 20 max 37
– Errachidia min 26 max 40
– Ouarzazate min 21 max 39
– Agadir min 20 max 27
– Essaouira min 18 max 27
– Laâyoune min 19 max 31
– Es-Semara min 18 max 36
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 23 max 40
– Lagouira min 18 max 26
– Midelt min 19 max 33