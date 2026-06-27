Météo. Chaleur sur l’Oriental et le Sud-Est ce samedi 27 juin, avec de la brume sur l’Atlantique et des orages sur l’Atlas

Chaleur sur l’Oriental et le Sud-Est ce samedi 27 juin.. DR

- Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques, le Saiss, l’intérieur du Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Instabilité orageuse sur l’Oriental, le Moyen et le Haut Atlas avec ondées ou averses locales.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 25/30°C sur le Sud-Est et l’extrême sud, de 10/15°C sur l’Atlas, de 20/25°C sur l’Oriental et le nord-est des provinces du Sud et de 16/21°C ailleurs.

- Températures en légère baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral Atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 juin 2026:

– Oujda min 19 max 34

– Bouarfa min 25 max 39

– Al Hoceima min 20 max 26

– Tétouan min 20 max 30

– Sebta min 20 max 27

– Mellilia min 20 max 25

– Tanger min 20 max 28

– Kénitra min 22 max 28

– Rabat min 20 max 26

– Casablanca min 22 max 25

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 18 max 31

– Safi min 20 max 29

– Khouribga min 16 max 34

– Béni Mellal min 20 max 36

– Marrakech min 19 max 38

– Meknès min 17 max 34

– Fès min 19 max 36

– Ifrane min 18 max 30

– Taounate min 20 max 37

– Errachidia min 26 max 40

– Ouarzazate min 21 max 39

– Agadir min 20 max 27

– Essaouira min 18 max 27

– Laâyoune min 19 max 31

– Es-Semara min 18 max 36

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 23 max 40

– Lagouira min 18 max 26

– Midelt min 19 max 33