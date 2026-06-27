Société

Météo. Chaleur sur l’Oriental et le Sud-Est ce samedi 27 juin, avec de la brume sur l’Atlantique et des orages sur l’Atlas

Les températures de la matinée seront fraîches sur les reliefs et les hauts plateaux.

Chaleur sur l’Oriental et le Sud-Est ce samedi 27 juin.. DR

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 27 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/06/2026 à 06h02

- Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques, le Saiss, l’intérieur du Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Instabilité orageuse sur l’Oriental, le Moyen et le Haut Atlas avec ondées ou averses locales.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 25/30°C sur le Sud-Est et l’extrême sud, de 10/15°C sur l’Atlas, de 20/25°C sur l’Oriental et le nord-est des provinces du Sud et de 16/21°C ailleurs.

- Températures en légère baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral Atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 juin 2026:

Oujda min 19 max 34

Bouarfa min 25 max 39

Al Hoceima min 20 max 26

Tétouan min 20 max 30

Sebta min 20 max 27

Mellilia min 20 max 25

Tanger min 20 max 28

Kénitra min 22 max 28

Rabat min 20 max 26

Casablanca min 22 max 25

El Jadida min 21 max 26

Settat min 18 max 31

Safi min 20 max 29

Khouribga min 16 max 34

Béni Mellal min 20 max 36

Marrakech min 19 max 38

Meknès min 17 max 34

Fès min 19 max 36

Ifrane min 18 max 30

Taounate min 20 max 37

Errachidia min 26 max 40

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 20 max 27

Essaouira min 18 max 27

Laâyoune min 19 max 31

Es-Semara min 18 max 36

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 23 max 40

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 19 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/06/2026 à 06h02
#DGM#Météo#Météorologie#Climat

LEs contenus liés

Culture

Paléontologie: découverte au Maroc des plus anciens fossiles d’ankylosaure connus au monde

Culture

«Un géant parmi les siens»: le paléontologue Nour-Eddine Jalil revient sur la découverte d’un reptile marin vieux de 66 millions d’années à Khouribga

Culture

Paléontologie: une nouvelle espèce de monstre marin découverte au Maroc

International

Climat: l’ONU juge «probable à 80%» un épisode El Niño cet été

International

Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l’ONU

International

Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

International

Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

International

Climat: le monde répond à Trump à New York, la Chine en tête

Articles les plus lus

1
Procès «Escobar du Sahara»: peines lourdes, saisies et amendes records... les détails d’un verdict de fer
2
Pillage du site géologique de Mibladen: des blocs sciés mis en sécurité, mais les dégâts sont irréversibles
3
Mondial 2026: la télévision algérienne récidive et passe sous silence les victoires du Maroc
4
Affaire «Escobar du Sahara»: lourdes peines de prison pour Naciri et Bioui
5
Fin du GMT+1 au Maroc: le gouvernement annonce le retour définitif à l’heure de Greenwich
6
Après New York, Doha: l’ensauvagement systémique des supporters algériens choque le monde
7
Exportations: le Maroc porte ses échanges africains à 9,5 milliards de dollars en 2025
8
Revolut au Maroc: les trois raisons avancées par Bank Al-Maghrib pour temporiser
Revues de presse

Voir plus