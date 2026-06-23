Météo. Chaleur sur l’Est, orages sur l’Atlas, brumes sur les côtes ce mardi 23 juin

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Averses orageuses locales, avec risque de grêle sur le Moyen Atlas, le Nord du Haut Atlas et le Sud de l’Oriental.

- Ondées et orages sur le Rif et le Sud du Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 10/15°C sur le Haut Atlas, de 24/30°C sur la vallée de Moulouya, l’Oriental, le Sud-est et l’extrême Sud du pays et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur l’Est de la Méditerranée et le Nord de l’Oriental, en baisse sur les plaines intérieures nord, et peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Laâyoune et peu agitée à agitée entre Laâyoune et Lagouira.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 juin 2026:

– Oujda min 25 max 41

– Bouarfa min 22 max 36

– Al Hoceima min 20 max 30

– Tétouan min 21 max 28

– Sebta min 21 max 25

– Mellilia min 21 max 26

– Tanger min 20 max 30

– Kénitra min 21 max 25

– Rabat min 20 max 25

– Casablanca min 21 max 24

– El Jadida min 21 max 25

– Settat min 18 max 31

– Safi min 20 max 27

– Khouribga min 18 max 34

– Béni Mellal min 22 max 36

– Marrakech min 20 max 37

– Meknès min 19 max 34

– Fès min 20 max 36

– Ifrane min 20 max 32

– Taounate min 21 max 38

– Errachidia min 27 max 40

– Ouarzazate min 22 max 39

– Agadir min 19 max 26

– Essaouira min 19 max 25

– Laâyoune min 19 max 32

– Es-Semara min 19 max 37

– Dakhla min 16 max 24

– Aousserd min 25 max 44

– Lagouira min 18 max 25

– Midelt min 21 max 37