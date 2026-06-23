Société

Météo. Chaleur sur l’Est, orages sur l’Atlas, brumes sur les côtes ce mardi 23 juin

La vallée du Ziz.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 23 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/06/2026 à 06h34

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Averses orageuses locales, avec risque de grêle sur le Moyen Atlas, le Nord du Haut Atlas et le Sud de l’Oriental.

- Ondées et orages sur le Rif et le Sud du Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 10/15°C sur le Haut Atlas, de 24/30°C sur la vallée de Moulouya, l’Oriental, le Sud-est et l’extrême Sud du pays et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur l’Est de la Méditerranée et le Nord de l’Oriental, en baisse sur les plaines intérieures nord, et peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Laâyoune et peu agitée à agitée entre Laâyoune et Lagouira.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 juin 2026:

Oujda min 25 max 41

Bouarfa min 22 max 36

Al Hoceima min 20 max 30

Tétouan min 21 max 28

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 21 max 26

Tanger min 20 max 30

Kénitra min 21 max 25

Rabat min 20 max 25

Casablanca min 21 max 24

El Jadida min 21 max 25

Settat min 18 max 31

Safi min 20 max 27

Khouribga min 18 max 34

Béni Mellal min 22 max 36

Marrakech min 20 max 37

Meknès min 19 max 34

Fès min 20 max 36

Ifrane min 20 max 32

Taounate min 21 max 38

Errachidia min 27 max 40

Ouarzazate min 22 max 39

Agadir min 19 max 26

Essaouira min 19 max 25

Laâyoune min 19 max 32

Es-Semara min 19 max 37

Dakhla min 16 max 24

Aousserd min 25 max 44

Lagouira min 18 max 25

Midelt min 21 max 37

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/06/2026 à 06h34
#DGM#Météo#Météorologie#Climat

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