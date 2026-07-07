Société

Météo. Chaleur persistante dans la majeure partie du Royaume ce mardi 7 juillet, brumes côtières au lever du jour

La plage d'Achakar, nichée au pied du Cap Spartel, à une dizaine de kilomètres de Tanger.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 7 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/07/2026 à 05h49

- Temps chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes avec formations brumeuses ou bruine.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 18/25°C ailleurs.

- Températures diurnes en hausse sur le Tangérois et près des côtes sud et centre et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, entre Cap Spartel et Casablanca et entre Agadir et Aglou et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Jusqu’à 48°C attendus: l’ANEF place 12 provinces en alerte rouge pour risque de feux de forêt

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 7 juillet 2026:

Oujda min 18 max 38

Bouarfa min 20 max 37

Al Hoceima min 18 max 27

Tétouan min 18 max 29

Sebta min 18 max 24

Mellilia min 21 max 28

Tanger min 21 max 32

Kénitra min 18 max 32

Rabat min 17 max 28

Casablanca min 19 max 28

El Jadida min 20 max 28

Settat min 24 max 43

Safi min 16 max 41

Khouribga min 25 max 42

Béni Mellal min 27 max 41

Marrakech min 24 max 43

Meknès min 25 max 42

Fès min 25 max 44

Ifrane min 15 max 32

Taounate min 28 max 44

Errachidia min 25 max 39

Ouarzazate min 22 max 40

Agadir min 19 max 27

Essaouira min 16 max 29

Laâyoune min 20 max 44

Es-Semara min 27 max 46

Dakhla min 17 max 26

Aousserd min 29 max 47

Lagouira min 20 max 27

Midelt min 20 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/07/2026 à 05h49
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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