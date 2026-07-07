Météo. Chaleur persistante dans la majeure partie du Royaume ce mardi 7 juillet, brumes côtières au lever du jour

La plage d'Achakar, nichée au pied du Cap Spartel, à une dizaine de kilomètres de Tanger.

- Temps chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes avec formations brumeuses ou bruine.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 18/25°C ailleurs.

- Températures diurnes en hausse sur le Tangérois et près des côtes sud et centre et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, entre Cap Spartel et Casablanca et entre Agadir et Aglou et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 7 juillet 2026:

– Oujda min 18 max 38

– Bouarfa min 20 max 37

– Al Hoceima min 18 max 27

– Tétouan min 18 max 29

– Sebta min 18 max 24

– Mellilia min 21 max 28

– Tanger min 21 max 32

– Kénitra min 18 max 32

– Rabat min 17 max 28

– Casablanca min 19 max 28

– El Jadida min 20 max 28

– Settat min 24 max 43

– Safi min 16 max 41

– Khouribga min 25 max 42

– Béni Mellal min 27 max 41

– Marrakech min 24 max 43

– Meknès min 25 max 42

– Fès min 25 max 44

– Ifrane min 15 max 32

– Taounate min 28 max 44

– Errachidia min 25 max 39

– Ouarzazate min 22 max 40

– Agadir min 19 max 27

– Essaouira min 16 max 29

– Laâyoune min 20 max 44

– Es-Semara min 27 max 46

– Dakhla min 17 max 26

– Aousserd min 29 max 47

– Lagouira min 20 max 27

– Midelt min 20 max 35.