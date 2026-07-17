Météo. chaleur marquée sur une grande partie du Royaume vendredi 17 juillet, avec une mer belle sur l’ensemble du littoral

Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques sud avec brumes locales.
– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les régions de l’Atlas.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre ainsi que les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, les côtes méditerranéennes, le Sud-Est, le Souss, l’est et le sud des provinces sahariennes, de 12/18°C sur l’Atlas et de 19/24°C partout ailleurs.
– Température maximale en légère baisse sur les provinces du Sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.
– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 juillet 2026:
– Oujda min 25 max 44
– Bouarfa min 26 max 39
– Al Hoceima min 24 max 34
– Tétouan min 23 max 37
– Sebta min 24 max 29
– Mellilia min 25 max 30
– Tanger min 21 max 32
– Kénitra min 21 max 31
– Rabat min 20 max 29
– Casablanca min 21 max 27
– El Jadida min 23 max 28
– Settat min 19 max 36
– Safi min 21 max 33
– Khouribga min 20 max 41
– Béni Mellal min 26 max 43
– Marrakech min 23 max 45
– Meknès min 21 max 39
– Fès min 22 max 41
– Ifrane min 21 max 35
– Taounate min 24 max 44
– Errachidia min 27 max 40
– Ouarzazate min 22 max 41
– Agadir min 21 max 31
– Essaouira min 20 max 32
– Laâyoune min 21 max 34
– Es-Semara min 25 max 43
– Dakhla min 18 max 26
– Aousserd min 24 max 43
– Lagouira min 19 max 25
– Midelt min 20 max 36.