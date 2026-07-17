Météo. chaleur marquée sur une grande partie du Royaume vendredi 17 juillet, avec une mer belle sur l’ensemble du littoral

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques sud avec brumes locales.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les régions de l’Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre ainsi que les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, les côtes méditerranéennes, le Sud-Est, le Souss, l’est et le sud des provinces sahariennes, de 12/18°C sur l’Atlas et de 19/24°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère baisse sur les provinces du Sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de mardi à vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 juillet 2026:

– Oujda min 25 max 44

– Bouarfa min 26 max 39

– Al Hoceima min 24 max 34

– Tétouan min 23 max 37

– Sebta min 24 max 29

– Mellilia min 25 max 30

– Tanger min 21 max 32

– Kénitra min 21 max 31

– Rabat min 20 max 29

– Casablanca min 21 max 27

– El Jadida min 23 max 28

– Settat min 19 max 36

– Safi min 21 max 33

– Khouribga min 20 max 41

– Béni Mellal min 26 max 43

– Marrakech min 23 max 45

– Meknès min 21 max 39

– Fès min 22 max 41

– Ifrane min 21 max 35

– Taounate min 24 max 44

– Errachidia min 27 max 40

– Ouarzazate min 22 max 41

– Agadir min 21 max 31

– Essaouira min 20 max 32

– Laâyoune min 21 max 34

– Es-Semara min 25 max 43

– Dakhla min 18 max 26

– Aousserd min 24 max 43

– Lagouira min 19 max 25

– Midelt min 20 max 36.