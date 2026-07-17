Société

Météo. chaleur marquée sur une grande partie du Royaume vendredi 17 juillet, avec une mer belle sur l’ensemble du littoral

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 juillet 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/07/2026 à 05h59

Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques sud avec brumes locales.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les régions de l’Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre ainsi que les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, les côtes méditerranéennes, le Sud-Est, le Souss, l’est et le sud des provinces sahariennes, de 12/18°C sur l’Atlas et de 19/24°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère baisse sur les provinces du Sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de mardi à vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 juillet 2026:

Oujda min 25 max 44

Bouarfa min 26 max 39

Al Hoceima min 24 max 34

Tétouan min 23 max 37

Sebta min 24 max 29

Mellilia min 25 max 30

Tanger min 21 max 32

Kénitra min 21 max 31

Rabat min 20 max 29

Casablanca min 21 max 27

El Jadida min 23 max 28

Settat min 19 max 36

Safi min 21 max 33

Khouribga min 20 max 41

Béni Mellal min 26 max 43

Marrakech min 23 max 45

Meknès min 21 max 39

Fès min 22 max 41

Ifrane min 21 max 35

Taounate min 24 max 44

Errachidia min 27 max 40

Ouarzazate min 22 max 41

Agadir min 21 max 31

Essaouira min 20 max 32

Laâyoune min 21 max 34

Es-Semara min 25 max 43

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 24 max 43

Lagouira min 19 max 25

Midelt min 20 max 36.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/07/2026 à 05h59
#Météo#Météorologie#Climat#températures#DGM

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