Société

Alerte météo. Vague de chaleur de mardi à vendredi dans plusieurs provinces

À Marrakech.

Une vague de chaleur est attendue dans plusieurs provinces du Royaume, de mardi à vendredi, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/07/2026 à 12h40

Avec des températures oscillant entre 43 et 45°C, cette vague de chaleur concernera les provinces de Zagora, Tata, Es-Semara, Assa-Zag, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd.

Durant cette même période, des températures allant de 40 à 43°C, toucheront les provinces de Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Errachidia, Khénifra, Boulemane, Chichaoua, Guercif, Taounate, Taza, Taroudant, Tinghir, Khouribga, Settat, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt et Guelmim.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/07/2026 à 12h40
#Alerte météo#Vague de chaleur#DGM#canicule

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