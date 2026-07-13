Alerte météo. Vague de chaleur de mardi à vendredi dans plusieurs provinces

Avec des températures oscillant entre 43 et 45°C, cette vague de chaleur concernera les provinces de Zagora, Tata, Es-Semara, Assa-Zag, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd.
Durant cette même période, des températures allant de 40 à 43°C, toucheront les provinces de Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Errachidia, Khénifra, Boulemane, Chichaoua, Guercif, Taounate, Taza, Taroudant, Tinghir, Khouribga, Settat, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt et Guelmim.