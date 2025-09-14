Société

Météo. Chaleur marquée dans le Sud ce dimanche 14 septembre, avec des orages sur le Haut Atlas et des vents forts sur les côtes

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 14 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/09/2025 à 06h00

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses par endroits sur les côtes Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

- Ondées et orages sur le Haut Atlas, l’intérieur du Souss et l’extrême Sud du pays.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et l’extrême Sud du pays avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 23/28°C sur le Sud-Est, le Souss et l’extrême Sud du pays et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Souss et le Sud.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya, localement agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues pour le dimanche 14 septembre 2025:

Oujda min 17 max 34

Bouarfa min 17 max 34

Al Hoceima min 18 max 30

Tétouan min 19 max 35

Sebta min 19 max 27

Mellilia min 20 max 26

Tanger min 19 max 31

Kénitra min 18 max 30

Rabat min 17 max 27

Casablanca min 18 max 24

El Jadida min 17 max 26

Settat min 18 max 36

Safi min 18 max 35

Khouribga min 18 max 36

Béni Mellal min 23 max 39

Marrakech min 22 max 42

Meknès min 18 max 34

Fès min 19 max 34

Ifrane min 13 max 23

Taounate min 20 max 37

Errachidia min 22 max 36

Ouarzazate min 21 max 35

Agadir min 17 max 25

Essaouira min 21 max 24

Laâyoune min 18 max 34

Es-Semara min 20 max 40

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 26 max 44

Lagouira min 21 max 29

Midelt min 19 max 32.

