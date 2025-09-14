Météo. Chaleur marquée dans le Sud ce dimanche 14 septembre, avec des orages sur le Haut Atlas et des vents forts sur les côtes

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses par endroits sur les côtes Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

- Ondées et orages sur le Haut Atlas, l’intérieur du Souss et l’extrême Sud du pays.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et l’extrême Sud du pays avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 23/28°C sur le Sud-Est, le Souss et l’extrême Sud du pays et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Souss et le Sud.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya, localement agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues pour le dimanche 14 septembre 2025:

– Oujda min 17 max 34

– Bouarfa min 17 max 34

– Al Hoceima min 18 max 30

– Tétouan min 19 max 35

– Sebta min 19 max 27

– Mellilia min 20 max 26

– Tanger min 19 max 31

– Kénitra min 18 max 30

– Rabat min 17 max 27

– Casablanca min 18 max 24

– El Jadida min 17 max 26

– Settat min 18 max 36

– Safi min 18 max 35

– Khouribga min 18 max 36

– Béni Mellal min 23 max 39

– Marrakech min 22 max 42

– Meknès min 18 max 34

– Fès min 19 max 34

– Ifrane min 13 max 23

– Taounate min 20 max 37

– Errachidia min 22 max 36

– Ouarzazate min 21 max 35

– Agadir min 17 max 25

– Essaouira min 21 max 24

– Laâyoune min 18 max 34

– Es-Semara min 20 max 40

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 26 max 44

– Lagouira min 21 max 29

– Midelt min 19 max 32.