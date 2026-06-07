Société

Météo. Chaleur en progression sur l’ensemble du Royaume ce dimanche 7 mai avec risques d’orages sur l’Oriental

Une vue de la kasbah des Oudayas à Rabat.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 7 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/06/2026 à 05h54

- Temps assez chaud à chaud sur le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

- Nuages bas assez nombreux le matin et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines Nord et Centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Nuages cumuliformes et légèrement instables sur les Hauts plateaux orientaux et l’Est du Moyen Atlas avec ondées et orages, par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres, le Tangérois et le Sud avec chasse-poussières, par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 20/24°C sur le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 06/12°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 7 juin 2026:

Oujda min 18 max 30

Bouarfa min 22 max 36

Al Hoceima min 18 max 24

Tétouan min 17 max 23

Sebta min 19 max 22

Mellilia min 20 max 23

Tanger min 19 max 28

Kénitra min 19 max 29

Rabat min 18 max 26

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 19 max 25

Settat min 15 max 33

Safi min 17 max 29

Khouribga min 14 max 35

Béni Mellal min 19 max 38

Marrakech min 18 max 39

Meknès min 18 max 37

Fès min 20 max 40

Ifrane min 17 max 31

Taounate min 22 max 40

Errachidia min 25 max 38

Ouarzazate min 19 max 38

Agadir min 17 max 25

Essaouira min 16 max 25

Laâyoune min 19 max 29

Es-Semara min 18 max 37

Dakhla min 16 max 24

Aousserd min 18 max 39

Lagouira min 17 max 26

Midelt min 16 max 33.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/06/2026 à 05h54
#DGM#températures#Météo#Météorologie#Climat

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