Météo. Chaleur en progression sur l’ensemble du Royaume ce dimanche 7 mai avec risques d’orages sur l’Oriental

Une vue de la kasbah des Oudayas à Rabat.

- Temps assez chaud à chaud sur le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

- Nuages bas assez nombreux le matin et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines Nord et Centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Nuages cumuliformes et légèrement instables sur les Hauts plateaux orientaux et l’Est du Moyen Atlas avec ondées et orages, par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres, le Tangérois et le Sud avec chasse-poussières, par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 20/24°C sur le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 06/12°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 7 juin 2026:

– Oujda min 18 max 30

– Bouarfa min 22 max 36

– Al Hoceima min 18 max 24

– Tétouan min 17 max 23

– Sebta min 19 max 22

– Mellilia min 20 max 23

– Tanger min 19 max 28

– Kénitra min 19 max 29

– Rabat min 18 max 26

– Casablanca min 17 max 23

– El Jadida min 19 max 25

– Settat min 15 max 33

– Safi min 17 max 29

– Khouribga min 14 max 35

– Béni Mellal min 19 max 38

– Marrakech min 18 max 39

– Meknès min 18 max 37

– Fès min 20 max 40

– Ifrane min 17 max 31

– Taounate min 22 max 40

– Errachidia min 25 max 38

– Ouarzazate min 19 max 38

– Agadir min 17 max 25

– Essaouira min 16 max 25

– Laâyoune min 19 max 29

– Es-Semara min 18 max 37

– Dakhla min 16 max 24

– Aousserd min 18 max 39

– Lagouira min 17 max 26

– Midelt min 16 max 33.