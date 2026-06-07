Météo. Chaleur en progression sur l’ensemble du Royaume ce dimanche 7 mai avec risques d’orages sur l’Oriental

- Temps assez chaud à chaud sur le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.
- Nuages bas assez nombreux le matin et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines Nord et Centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Nuages cumuliformes et légèrement instables sur les Hauts plateaux orientaux et l’Est du Moyen Atlas avec ondées et orages, par endroits.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres, le Tangérois et le Sud avec chasse-poussières, par endroit.
- Température minimale de l’ordre de 20/24°C sur le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 06/12°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 7 juin 2026:
– Oujda min 18 max 30
– Bouarfa min 22 max 36
– Al Hoceima min 18 max 24
– Tétouan min 17 max 23
– Sebta min 19 max 22
– Mellilia min 20 max 23
– Tanger min 19 max 28
– Kénitra min 19 max 29
– Rabat min 18 max 26
– Casablanca min 17 max 23
– El Jadida min 19 max 25
– Settat min 15 max 33
– Safi min 17 max 29
– Khouribga min 14 max 35
– Béni Mellal min 19 max 38
– Marrakech min 18 max 39
– Meknès min 18 max 37
– Fès min 20 max 40
– Ifrane min 17 max 31
– Taounate min 22 max 40
– Errachidia min 25 max 38
– Ouarzazate min 19 max 38
– Agadir min 17 max 25
– Essaouira min 16 max 25
– Laâyoune min 19 max 29
– Es-Semara min 18 max 37
– Dakhla min 16 max 24
– Aousserd min 18 max 39
– Lagouira min 17 max 26
– Midelt min 16 max 33.