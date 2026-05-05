Société

Météo. Chaleur au Sud et orages isolés sur l’Oriental et le Sud-Est ce mardi 5 mai

Le barrage Sidi Chahed, à proximité de Volubilis, sur la route de montagne reliant Fès à l'ancienne cité romaine.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 5 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/05/2026 à 06h05

- Temps assez chaud sur l’intérieur des Provinces Sud.

- Nuages bas matinaux près des côtes Atlantiques Nord et centres et sur le nord des Provinces Sud.

- Ciel passagèrement nuageux avec ondées et orages locaux sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Sud des Provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-Est et le Sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 3/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 18/26°C sur le Sud-Est et l’extrême sud, et de 11/18°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur l’Oriental.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 5 mai 2026 :

Oujda min 13 max 24

Bouarfa min 12 max 24

Al Hoceima min 11 max 20

Tétouan min 12 max 20

Sebta min 15 max 19

Mellilia min 16 max 20

Tanger min 13 max 20

Kénitra min 11 max 22

Rabat min 11 max 22

Casablanca min 14 max 20

El Jadida min 15 max 20

Settat min 10 max 21

Safi min 10 max 23

Khouribga min 8 max 21

Béni Mellal min 10 max 25

Marrakech min 13 max 28

Meknès min 8 max 21

Fès min 9 max 22

Ifrane min 5 max 15

Taounate min 8 max 21

Errachidia min 18 max 30

Ouarzazate min 15 max 31

Agadir min 16 max 25

Essaouira min 13 max 24

Laâyoune min 15 max 31

Es-Semara min 16 max 33

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 27 max 39

Lagouira min 17 max 26

Midelt min 11 max 21

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/05/2026 à 06h05
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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