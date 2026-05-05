Météo. Chaleur au Sud et orages isolés sur l’Oriental et le Sud-Est ce mardi 5 mai

Le barrage Sidi Chahed, à proximité de Volubilis, sur la route de montagne reliant Fès à l'ancienne cité romaine.

- Temps assez chaud sur l’intérieur des Provinces Sud.

- Nuages bas matinaux près des côtes Atlantiques Nord et centres et sur le nord des Provinces Sud.

- Ciel passagèrement nuageux avec ondées et orages locaux sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Sud des Provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-Est et le Sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 3/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 18/26°C sur le Sud-Est et l’extrême sud, et de 11/18°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur l’Oriental.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 5 mai 2026 :

– Oujda min 13 max 24

– Bouarfa min 12 max 24

– Al Hoceima min 11 max 20

– Tétouan min 12 max 20

– Sebta min 15 max 19

– Mellilia min 16 max 20

– Tanger min 13 max 20

– Kénitra min 11 max 22

– Rabat min 11 max 22

– Casablanca min 14 max 20

– El Jadida min 15 max 20

– Settat min 10 max 21

– Safi min 10 max 23

– Khouribga min 8 max 21

– Béni Mellal min 10 max 25

– Marrakech min 13 max 28

– Meknès min 8 max 21

– Fès min 9 max 22

– Ifrane min 5 max 15

– Taounate min 8 max 21

– Errachidia min 18 max 30

– Ouarzazate min 15 max 31

– Agadir min 16 max 25

– Essaouira min 13 max 24

– Laâyoune min 15 max 31

– Es-Semara min 16 max 33

– Dakhla min 18 max 26

– Aousserd min 27 max 39

– Lagouira min 17 max 26

– Midelt min 11 max 21