Météo. Chaleur au Sud-Est, orages et vent sur le sud du pays ce jeudi 10 septembre

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Ondées et risque d’orage sur le Sud de l’Oriental.
- Temps passagèrement nuageux sur le Rif et le Moyen Atlas.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la Méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces Sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 21/28°C sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 15/21°C ailleurs.
- Température en baisse sur la majeure partie du pays.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 10 septembre 2026:
– Oujda min 19 max 32
– Bouarfa min 20 max 27
– Al Hoceima min 21 max 28
– Tétouan min 23 max 28
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 23 max 28
– Tanger min 21 max 29
– Kénitra min 20 max 29
– Rabat min 17 max 27
– Casablanca min 22 max 25
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 19 max 32
– Safi min 22 max 28
– Khouribga min 16 max 31
– Béni Mellal min 16 max 30
– Marrakech min 19 max 34
– Meknès min 17 max 33
– Fès min 16 max 33
– Ifrane min 10 max 25
– Taounate min 19 max 34
– Errachidia min 23 max 33
– Ouarzazate min 15 max 33
– Agadir min 19 max 28
– Essaouira min 17 max 25
– Laâyoune min 22 max 31
– Es-Semara min 24 max 35
– Dakhla min 19 max 26
– Aousserd min 27 max 43
– Lagouira min 19 max 26
– Midelt min 12 max 27