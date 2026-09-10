Météo. Chaleur au Sud-Est, orages et vent sur le sud du pays ce jeudi 10 septembre

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Ondées et risque d’orage sur le Sud de l’Oriental.

- Temps passagèrement nuageux sur le Rif et le Moyen Atlas.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la Méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 21/28°C sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 15/21°C ailleurs.

- Température en baisse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 10 septembre 2026:

– Oujda min 19 max 32

– Bouarfa min 20 max 27

– Al Hoceima min 21 max 28

– Tétouan min 23 max 28

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 23 max 28

– Tanger min 21 max 29

– Kénitra min 20 max 29

– Rabat min 17 max 27

– Casablanca min 22 max 25

– El Jadida min 20 max 26

– Settat min 19 max 32

– Safi min 22 max 28

– Khouribga min 16 max 31

– Béni Mellal min 16 max 30

– Marrakech min 19 max 34

– Meknès min 17 max 33

– Fès min 16 max 33

– Ifrane min 10 max 25

– Taounate min 19 max 34

– Errachidia min 23 max 33

– Ouarzazate min 15 max 33

– Agadir min 19 max 28

– Essaouira min 17 max 25

– Laâyoune min 22 max 31

– Es-Semara min 24 max 35

– Dakhla min 19 max 26

– Aousserd min 27 max 43

– Lagouira min 19 max 26

– Midelt min 12 max 27