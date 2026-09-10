Société

Météo. Chaleur au Sud-Est, orages et vent sur le sud du pays ce jeudi 10 septembre

Aït Ben Haddou.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 10 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/09/2026 à 06h04

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Ondées et risque d’orage sur le Sud de l’Oriental.

- Temps passagèrement nuageux sur le Rif et le Moyen Atlas.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la Méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 21/28°C sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 15/21°C ailleurs.

- Température en baisse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 10 septembre 2026:

Oujda min 19 max 32

Bouarfa min 20 max 27

Al Hoceima min 21 max 28

Tétouan min 23 max 28

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 23 max 28

Tanger min 21 max 29

Kénitra min 20 max 29

Rabat min 17 max 27

Casablanca min 22 max 25

El Jadida min 20 max 26

Settat min 19 max 32

Safi min 22 max 28

Khouribga min 16 max 31

Béni Mellal min 16 max 30

Marrakech min 19 max 34

Meknès min 17 max 33

Fès min 16 max 33

Ifrane min 10 max 25

Taounate min 19 max 34

Errachidia min 23 max 33

Ouarzazate min 15 max 33

Agadir min 19 max 28

Essaouira min 17 max 25

Laâyoune min 22 max 31

Es-Semara min 24 max 35

Dakhla min 19 max 26

Aousserd min 27 max 43

Lagouira min 19 max 26

Midelt min 12 max 27

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/09/2026 à 06h04
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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