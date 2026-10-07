Météo. Baisse des températures ce mercredi 7 octobre avec ondées et risque d’orages dans plusieurs régions

Les remparts de la ville d'Asilah.

- Passages nuageux denses avec ondées et risque d’orage sur les plaines nord et centre, le Rif, le Saïss et le Sud-est.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Rafales de vent modérées par endroits sur les provinces sahariennes et l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, de 12/16°C sur les Hauts plateaux orientaux, le Rif et les versant est de l’Atlas et de 17/22°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur l’intérieur des provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia et peu agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes averses orageuses avec grêle et rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 7 octobre 2026:

– Oujda min 18 max 27

– Bouarfa min 15 max 29

– Al Hoceïma min 19 max 25

– Tétouan min 18 max 27

– Sebta min 19 max 22

– Mellilia min 20 max 25

– Tanger min 20 max 26

– Kénitra min 19 max 26

– Rabat min 18 max 24

– Casablanca min 19 max 24

– El Jadida min 20 max 25

– Settat min 17 max 26

– Safi min 18 max 28

– Khouribga min 16 max 24

– Béni Mellal min 19 max 26

– Marrakech min 18 max 28

– Meknès min 17 max 26

– Fès min 17 max 27

– Ifrane min 12 max 21

– Taounate min 19 max 26

– Errachidia min 16 max 29

– Ouarzazate min 14 max 28

– Agadir min 21 max 26

– Essaouira min 19 max 26

– Laâyoune min 20 max 29

– Es-Semara min 20 max 29

– Dakhla min 21 max 23

– Aousserd min 21 max 26

– Lagouira min 22 max 28

– Midelt min 12 max 24.