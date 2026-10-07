Société

Météo. Baisse des températures ce mercredi 7 octobre avec ondées et risque d’orages dans plusieurs régions

Les remparts de la ville d'Asilah.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 7 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/10/2026 à 06h56

- Passages nuageux denses avec ondées et risque d’orage sur les plaines nord et centre, le Rif, le Saïss et le Sud-est.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Rafales de vent modérées par endroits sur les provinces sahariennes et l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, de 12/16°C sur les Hauts plateaux orientaux, le Rif et les versant est de l’Atlas et de 17/22°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur l’intérieur des provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia et peu agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes averses orageuses avec grêle et rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 7 octobre 2026:

Oujda min 18 max 27

Bouarfa min 15 max 29

Al Hoceïma min 19 max 25

Tétouan min 18 max 27

Sebta min 19 max 22

Mellilia min 20 max 25

Tanger min 20 max 26

Kénitra min 19 max 26

Rabat min 18 max 24

Casablanca min 19 max 24

El Jadida min 20 max 25

Settat min 17 max 26

Safi min 18 max 28

Khouribga min 16 max 24

Béni Mellal min 19 max 26

Marrakech min 18 max 28

Meknès min 17 max 26

Fès min 17 max 27

Ifrane min 12 max 21

Taounate min 19 max 26

Errachidia min 16 max 29

Ouarzazate min 14 max 28

Agadir min 21 max 26

Essaouira min 19 max 26

Laâyoune min 20 max 29

Es-Semara min 20 max 29

Dakhla min 21 max 23

Aousserd min 21 max 26

Lagouira min 22 max 28

Midelt min 12 max 24.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/10/2026 à 06h56
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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