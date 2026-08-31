Météo. Averses orageuses sur les reliefs, hausse des températures dans plusieurs régions ce lundi 31 août

Près de oued Metlili, depuis la gare d'Oujda, une locomotive DH 370 (EMD GT26CW-2) de l'Office national des chemins de fer, avec un train transportant des voyageurs. L'ONCF fut créé le 1er janvier 1963 par le rachat de trois concessions qui exploitaient le réseau ferré marocain. . David Gubler

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines nord, et par endroits sur les côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Nuages instables sur le Haut et le Moyen Atlas, l’Oriental et le Saiss, avec ondées ou averses orageuses locales.

- Rafales de vent modérée à assez fortes sur les plaines centre, l’Atlas et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, l’Ouest du Moyen Atlas et l’intérieur du Souss, de 15/20°C sur l’Atlas, le Rif et près des côtes et de 20/25°C généralement ailleurs.

- Température en hausse sur le Gharb, le Saiss, Oulmès, les plaines de Tadla et l’extrême sud, et en baisse ailleurs.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et au nord de Larache, et peu agitée à agitée au sud de Larache.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 31 août 2026:

– Oujda min 21 max 33

– Bouarfa min 24 max 38

– Al Hoceima min 22 max 26

– Tétouan min 21 max 27

– Sebta min 20 max 24

– Mellilia min 22 max 25

– Tanger min 20 max 32

– Kénitra min 19 max 30

– Rabat min 19 max 26

– Casablanca min 23 max 27

– El Jadida min 22 max 28

– Settat min 18 max 34

– Safi min 20 max 34

– Khouribga min 20 max 39

– Béni Mellal min 26 max 38

– Marrakech min 24 max 39

– Meknès min 22 max 36

– Fès min 23 max 36

– Ifrane min 20 max 33

– Taounate min 24 max 39

– Errachidia min 27 max 39

– Ouarzazate min 23 max 39

– Agadir min 18 max 26

– Essaouira min 20 max 25

– Laâyoune min 21 max 33

– Es-Semara min 20 max 40

– Dakhla min 18 max 26

– Aousserd min 27 max 42

– Lagouira min 20 max 28

– Midelt min 20 max 32