Société

Météo. Averses orageuses sur les reliefs, hausse des températures dans plusieurs régions ce lundi 31 août

Près de oued Metlili, depuis la gare d'Oujda, une locomotive DH 370 (EMD GT26CW-2) de l'Office national des chemins de fer, avec un train transportant des voyageurs. L'ONCF fut créé le 1er janvier 1963 par le rachat de trois concessions qui exploitaient le réseau ferré marocain. 

Près de oued Metlili, depuis la gare d'Oujda, une locomotive DH 370 (EMD GT26CW-2) de l'Office national des chemins de fer, avec un train transportant des voyageurs. L'ONCF fut créé le 1er janvier 1963 par le rachat de trois concessions qui exploitaient le réseau ferré marocain.  . David Gubler 

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 31 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/08/2026 à 05h59

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines nord, et par endroits sur les côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Nuages instables sur le Haut et le Moyen Atlas, l’Oriental et le Saiss, avec ondées ou averses orageuses locales.

- Rafales de vent modérée à assez fortes sur les plaines centre, l’Atlas et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, l’Ouest du Moyen Atlas et l’intérieur du Souss, de 15/20°C sur l’Atlas, le Rif et près des côtes et de 20/25°C généralement ailleurs.

- Température en hausse sur le Gharb, le Saiss, Oulmès, les plaines de Tadla et l’extrême sud, et en baisse ailleurs.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et au nord de Larache, et peu agitée à agitée au sud de Larache.

Lire aussi : Aïn Diab: les parasols de location disparaissent de la plage Lalla Meryem, voici ce qu’en pensent les estivants

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 31 août 2026:

Oujda min 21 max 33

Bouarfa min 24 max 38

Al Hoceima min 22 max 26

Tétouan min 21 max 27

Sebta min 20 max 24

Mellilia min 22 max 25

Tanger min 20 max 32

Kénitra min 19 max 30

Rabat min 19 max 26

Casablanca min 23 max 27

El Jadida min 22 max 28

Settat min 18 max 34

Safi min 20 max 34

Khouribga min 20 max 39

Béni Mellal min 26 max 38

Marrakech min 24 max 39

Meknès min 22 max 36

Fès min 23 max 36

Ifrane min 20 max 33

Taounate min 24 max 39

Errachidia min 27 max 39

Ouarzazate min 23 max 39

Agadir min 18 max 26

Essaouira min 20 max 25

Laâyoune min 21 max 33

Es-Semara min 20 max 40

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 27 max 42

Lagouira min 20 max 28

Midelt min 20 max 32

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/08/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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