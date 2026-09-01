Météo. Averses orageuses sur les reliefs et températures en baisse ce mardi 1er septembre

Vallée du Paradis, près de l'oued Tamraght (derniers contreforts du Haut Atlas). Ce lieu touristique, fréquenté pour ses bassins rocheux et ses cascades, est une oasis qui devient un refuge, l'hiver, d'oiseaux comme le chevalier guignette, le chevalier cul-blanc ou le martin-pêcheur. . Larbi CHKOURRACH

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental, accompagnées par des rafales de vent modérées à assez fortes.

- Nuages instables sur le Rif et le Saiss avec ondées locales et orages par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, le Saiss et l’intérieur du Souss, de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif et près des côtes et de 21/25°C généralement ailleurs.

- Température du jour en baisse ou peu variable.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 1er septembre 2026:

– Oujda min 22 max 35

– Bouarfa min 24 max 37

– Al Hoceima min 22 max 28

– Tétouan min 21 max 25

– Sebta min 20 max 24

– Mellilia min 23 max 26

– Tanger min 21 max 31

– Kénitra min 21 max 28

– Rabat min 20 max 27

– Casablanca min 21 max 27

– El Jadida min 22 max 27

– Settat min 19 max 34

– Safi min 18 max 31

– Khouribga min 17 max 31

– Béni Mellal min 23 max 37

– Marrakech min 22 max 35

– Meknès min 19 max 31

– Fès min 26 max 37

– Ifrane min 17 max 29

– Taounate min 26 max 42

– Errachidia min 28 max 39

– Ouarzazate min 22 max 38

– Agadir min 19 max 25

– Essaouira min 20 max 28

– Laâyoune min 21 max 32

– Es-Semara min 21 max 36

– Dakhla min 19 max 27

– Aousserd min 22 max 43

– Lagouira min 20 max 29

– Midelt min 20 max 33