Message de condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Ahmed Chaouki Benyoub

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès de feu Ahmed Chaouki Benayoub, que Dieu l’entoure de Sa sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à ses proches, ses amis ainsi qu’à sa famille nationale des droits de l’Homme, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, se remémorant avec estime les qualités de feu Ahmed Chaouki Benayoub, son expertise et les hautes compétences professionnelles et juridiques dont il a fait montre lors des différentes missions et hautes fonctions qu’il a assumées dans le domaine des droits de l’Homme.

Le roi Mohammed VI implore le Très-Haut d’accorder patience et réconfort aux membres de la famille du défunt et de rétribuer amplement le regretté pour les services louables rendus à sa patrie, son ferme engagement en faveur de la justice, l’équité et l’égalité, et son attachement indéfectible aux valeurs sacrées de la Nation.