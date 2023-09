Ahmed Chaouki Benyoub, Délégué interministériel aux droits de l’Homme, est décédé

Stupeur et tristesse dans les milieux des avocats et des défenseurs des droits humains au Maroc. Ils viennent de perdre l’une des figures de proue de défense des droits humains en la personne de Ahmed Chaouki Benyoub. Ce dernier, apprend Le360 auprès de ses proches, a rendu l’âme ce mardi 26 septembre dans un hôpital de la capitale où il a été admis depuis près de trois mois pour se faire soigner d’une longue maladie.

Né le 20 juillet 1957 à Marrakech, le défunt est titulaire d’une licence en droit public (Université Mohammed V de Rabat, 1984). Avocat au barreau de Rabat, il a été partie prenante au sein de plusieurs organisations et institutions de défense des droits humains.

Membre du CCDH durant le mandat 2002-2006, il avait présidé le groupe de travail chargé de la protection des droits de l’Homme. Ex-membre de l’Instance Équité et Réconciliation (IER), le défunt a été également vice-président de l’Organisation marocaine des droits de l’homme (OMDH) et conseiller auprès de l’Observatoire national des droits de l’enfant, ayant notamment été en charge de l’encadrement des sessions du Parlement de l’enfant.

Expert dans les mécanismes de protection et de promotion des droits de l’Homme, il a été appelé à œuvrer à ce titre dans le domaine de la formation et comme conseiller auprès d’organismes régionaux et internationaux dans le domaine.

En décembre 2018, le Souverain l’avait nommé à la tête de la Délégation interministérielle des droits de l’Homme (DIDH), poste qu’il a occupé jusque’à son décès.