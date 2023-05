Martil: une plage réservée aux personnes à besoins spécifiques fait polémique

On est encore (un peu) loin du début de la saison estivale et voilà qu’une polémique se fait jour à propos de l’accès aux plages des villes du nord du pays.

Selon Al Akhbar, dans sa livraison de ce jeudi 4 mai, le conseil de la commune de Martil a cru bien faire en décidant de réserver une partie de la plage de cette ville aux personnes à besoins spécifiques avec des accès adaptés, des parasols, des douches ainsi qu’un parking.

Le journal ajoute que le conseil municipal s’est déjà mis à présenter cette démarche comme étant une grande réalisation, inédite, dans les localités balnéaires du pays et que cela témoigne de l’attention particulière dont il entoure les citoyens en situation de handicap.

Que Nenni!, répliquent les détracteurs de cette mesure. Selon Al Akhbar, des acteurs associatifs et des membres du conseil communal s’opposent à ce projet et, à écouter leurs agréments, on aurait plutôt tendance à leur donner raison.

Pour ces derniers, détaille le journal, il faut que toutes les plages disposent d’accessibilités pour les personnes en situation de handicap.

Leur dédier des parties de plage reviendrait à les isoler et donc à les stigmatiser contrairement aux orientations de l’Etat et aux directives royales.

Lesdites accessibilités, rappellent les mêmes sources, doivent être disponibles dans les plages comme dans les transports et les administrations publics. Une nouvelle polémique qui promet, en fin de compte.