Marrakech se refait une beauté pour accueillir le gotha de la finance mondiale en octobre

Dans quelques semaines, Marrakech sera le centre du monde. La ville ocre accueillera du 9 au 15 septembre les assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI). À cette grand-messe de la finance, qui revient sur le continent africain pour la deuxième fois, après celle organisée en 1973 au Keyna, est attendu le gotha mondial de la finance et de l’économie.

Cet évènement de grande envergure réunira au total 14.000 participants des quatre coins du monde, dont environ 4.500 représentants des 189 délégations officielles conduites par les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales.

Quelque 3.500 participants issus des autres institutions internationales, continentales et régionales, et du secteur privé sont également attendus, aux côtés de 1.500 experts et universitaires, quelque 1.000 représentants des ONG internationales et locales et environ 300 conjoints des chefs de délégations et management des institutions.

Le staff de la Banque mondiale et du FMI représente à lui seul 2.000 participants supplémentaires à cette manifestation pour laquelle 800 journalistes et représentants des médias internationaux feront le déplacement.

Pour accueillir tout ce beau monde dans les meilleures conditions, les autorités locales de Marrakech sont à pied d’œuvre pour exécuter les travaux de réhabilitation urbaine. Aux quatre coins de l’agglomération, on creuse, on construit, on rénove, on aménage, on plante.... Un grand chantier à ciel ouvert pour embellir les grandes artères de la ville et offrir plus d’espaces aux habitants et aux visiteurs.

Le plus grand chantier de Marrakech reste néanmoins le site de Bab Ighli, qui ressuscitera sept ans après avoir accueilli la COP 22 en 2016 pour abriter les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Sur une superficie totale de 45 hectares, un campus de 23 hectares a été aménagé à l’occasion, contenant une salle plénière pouvant accueillir jusqu’à 4.000 personnes, des salles pour les conférences et séminaires et des espaces dédiés aux médias.

Ce site est situé au cœur de la ville, au milieu des zones hôtelières les plus importantes -qui affichent déjà complet pour l’occasion- et à proximité des principaux sites historiques et à quelques minutes de route de l’aéroport Marrakech-Menara.