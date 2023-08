Marrakech se prépare pour accueillir les assemblées générales du BM et du FMI

Les préparatifs vont bon train à Marrakech pour exécuter les travaux de réhabilitation de la ville pour accueillir les participants aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiendront mi-octobre 2023.

Dans ce contexte, le wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi, a présidé mercredi dernier une réunion du comité de pilotage de suivi du programme d’urgence de réhabilitation urbaine de la ville, relève le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 18 août. Au début de la réunion, les responsables chargés de l’exécution de ce programme ont fait un exposé détaillé sur l’état d’avancement des travaux de chaque projet ainsi que sur les étapes de son exécution et les délais fixés pour leur réalisation.

Par la suite, les autorités locales et les responsables de la mairie ont abordé les volets relatifs à l’accélération du rythme des travaux et aux moyens pour faciliter les différentes étapes d’exécution. Le wali a mis l’accent sur la nécessité de faire un suivi minutieux de l’exécution des travaux et a donné ses instructions aux différents services pour les accompagner et faciliter leur réalisation dans les délais fixés.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne qu’à l’issue de cette réunion, le wali, accompagné de plusieurs responsables, a effectué une visite d’inspection des chantiers relatifs au réaménagement de certains grands boulevards. Des explications lui ont été données sur le déroulement des travaux ainsi que sur les modèles pour le revêtement de la chaussée et l’aménagement des bords de la route par des espaces verts.

Le wali a mis l’accent sur la nécessité de respecter les normes de qualité et les spécificités de la ville ocre. Il convient de rappeler que les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI rassemblent des dirigeants des banques centrales, des ministres des finances, des parlementaires, des opérateurs du secteur privé, des experts et des organisations de la société civile. Les participants se penchent sur des grands dossiers mondiaux comme la conjoncture économique mondiale, la lutte contre la pauvreté, le développement économique et l’efficacité des aides.