Marrakech: plusieurs arrestations dans un bar clandestin à Agafay

Les éléments du service judiciaire de la gendarmerie royale de Marrakech ont interpellé dans la nuit de samedi à dimanche 26 individus après une descente dans un restaurant à Agafay qui servait des boissons alcoolisées sans autorisation. L’information est rapportée par le quotidien Assabah dans son édition du 16 novembre.

Selon des sources concordantes, c’est sur l’ordre du commandant régional de la gendarmerie de Marrakech que 30 gendarmes ont investi ce restaurant-bar qui s’étale sur une superficie d’un hectare dans la localité touristique d’Agafay dans les environs de Marrakech. Cette descente a permis d’arrêter 22 clients dont des femmes ainsi quatre gérants.

Les premières constatations font état de la découverte de grandes quantités de différentes boissons alcoolisées provenant du marché de la contrebande ainsi qu’une quantité non négligeable de stupéfiants chez les clients dont la plupart étaient en état d’ébriété.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête conformément aux instructions du parquet. Les éléments du service judiciaire de la gendarmerie ont procédé à la saisie des boissons alcoolisées qui étaient sur les tables des clients et celles qui étaient stockées dans le réfrigérateur du bar ou dans des dépôts non autorisés. Les gendarmes ont également saisi saisie des narguilés et une importante quantité de tabac aromatisé à la mélasse, indique Assabah.

La descente des gendarmes dans ce restaurant, qui vient d’ouvrir il y a quelques mois, intervient après le dépôt de plusieurs plaintes faisant état d’activités suspectes de ses gérants. Ces derniers organisaient des soirées musicales animées par des artistes populaires qui auraient causé des préjudices à plusieurs établissements touristiques avoisinants.

Par ailleurs, de nombreux établissements touristiques qui servent des boissons alcoolisées à Agafay, Taourirt et dans d’autres localités ne respectent plus les horaires légaux de fermeture en restant ouverts jusqu’à des heures tardives faute de contrôle par les services concernés.