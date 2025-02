Marrakech: le souk Arrabiâ ravagé par les flammes, près de 320 commerces détruits

Le sinistre s’est déclaré aux environs de 4h00 du matin, détruisant près de 320 baraquements faisant office d’échoppes. Heureusement, à cette heure tardive, le souk Arrabiâ était encore fermé et aucun blessé n’a été signalé, au grand soulagement des riverains vu l’ampleur des dégâts matériels. Aussitôt informées, les autorités locales, les forces de sécurité ainsi que les services de la Protection civile se sont rendus sur place pour entamer les opérations d’extinction de l’incendie.

Aux premières lueurs de l’aube, les équipes d’intervention sont parvenues à circonscrire le feu, éviter sa propagation aux bâtiments voisins, avant de le maîtriser définitivement en fin de matinée. Les causes de l’incendie restent pour l’heure inconnues. Les autorités ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet, pour déterminer les circonstances et les causes de cet incendie.

Il est à signaler que depuis trois ans, les commerçants étaient installés sur le site Rabiâ à titre provisoire, le temps de finir la construction d’un nouveau marché. Interrogé par Le360, Mustapha El Arbaoui, commerçant qui a perdu sa boutique dans l’incendie, pointe du doigt le «laxisme de la commune qui a laissé traîner le dossier du transfert vers le nouveau marché, qui est pourtant déjà aménagé».

Pour autant, notre interlocuteur tient à saluer les propos rassurants du wali de la région, Karim Kassi-Lahlou, qui s’est rendu dans la journée sur les lieux du sinistre, et qui a promis aux commerçants de trouver des solutions dans les plus brefs délais, en coordination avec le conseil communal.