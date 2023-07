Management et intelligence collective au cœur de l’ouvrage de Khalid Limamy

Khalid Limamy, professeur-chercheur à l’université Mohammed V de Rabat et chercheur dans le domaine du management des entreprises et des organisations.

Le plus grand défi actuel du management est de développer de nouveaux modèles adaptés à la complexité, selon Khalid Limamy, professeur chercheur à l’université Mohammed V de Rabat et fondateur du Collective Intelligence & Innovation Institute, un institut de recherche et d’innovation managériales et entrepreneuriales. Afin de relever ce challenge, Khalid Limamy, invente CAMIL® Model qu’il présente dans son ouvrage, qui propose un nouveau modèle de management mis à la disposition des managers des organisations aussi bien publiques que privées.

Le360: Votre dernier ouvrage CAMIL® Model (Connected Agile Meaningful Intelligences & Learning), présente une nouvelle approche de management adaptée à la réalité complexe des organisations. Qu’est-ce que vous développez dans cet ouvrage?

Khalid Limamy: L’ouvrage présente un nouveau modèle de management de la complexité et de l’intelligence collective: CAMIL® Model comme Connected Agile Meaningful Intelligences & Learning. Un modèle que nous avons développé suite à un travail de recherche sur la complexité organisationnelle qui combine des études scientifiques, des apports de la pensé complexe et des analyses des pratiques empiriques auprès de plusieurs entreprises.

Concrètement, l’ouvrage présente un canevas illustrant de façon visuelle et concrète les étapes nécessaires au traitement des situations complexes, ainsi que des démarches et des outils spécifiques permettant de relier les niveaux de changements humains et organisationnels de façon synergique pour dépasser les paradoxes et les incertitudes inhérentes aux situations complexes. Cet ouvrage développe un mode de pensée et de réflexion favorisant l’intelligence collective.

En quoi cette approche peut-elle aider les entreprises?

Les études que nous avons menées sur la complexité organisationnelle montre que l’environnement des entreprises devient de plus en plus complexe tant en interne qu’en externe. Un constat confirmé par des études internationales comme celle effectuée par Boston Consulting Group (BCG). Or ces mêmes études révèlent que les managers ne disposent pas de modèles, de méthodes et d’outils adaptés à la gestion de la complexité.

Yve Morieux, directeur associé de BCG fait remarquer dans ce sens que beaucoup d’entreprises s’enferment dans un cercle vicieux. Pour faire face à la complexité, on ajoute des complications internes, et plus c’est compliqué, plus les entreprises, pour mieux comprendre ce qui se passe, rajoutent des indicateurs, des mesures, des interfaces, des structures et des systèmes, et plus le fonctionnement interne se complique.

Lire aussi : Management public: quelle politique?

CAMIL® Model a été développé pour aider les entreprises à sortir de ce piège en dotant les managers d’un modèle cohérent regroupant des méthodes, des démarches et des outils spécifiques, favorisant l’agir-penser en complexité et permettant de traiter les situation complexes sans rajouter des complications internes. Et cette capacité à traiter la complexité devient fondamentale pour tout manager. Le World Economic Forum, par exemple, la place en tête de liste des dix compétences essentielles à développer au sein des organisations.

Vous accompagnez les managers dans le traitement des situations complexes, le développement de l’intelligence collective et le management de l’innovation. À votre avis, quels sont les défis actuels auxquels fait face le management ?

Les systèmes de gestion actuels ne sont pas adaptés à la complexité et les méthodes classiques de résolution de problèmes ne permettent pas de traiter les problèmes complexes. L’amplification de la complexité organisationnelle a ainsi poussé des théoriciens comme Edgar Morin, le père de la pensée complexe, et des praticiens comme Yve Morieux à affirmer que le plus grand défi actuel du management est de développer de nouveaux modèles adaptés à la complexité.

C’est pour contribuer à relever ce challenge mondial que nous avons inventer CAMIL® Model. Un nouveau modèle que nous mettons à la disposition des managers de nos organisations aussi bien publiques que privées. Accompagner nos managers à réinventer leurs pratiques managériales et à développer la capacité à gérer la complexité et l’intelligence collective, c’est ce qui donne du sens à notre engagement et à nos innovations managériales comme CAMIL® Model.

Vous avez développé plusieurs innovations dans le domaine du management. À votre avis, comment peut-t-on faire face à la complexité du management au sein des organisations au Maroc?

Les chercheurs marocains se distinguent par de nombreuses innovations scientifiques et technologiques reconnues de grande valeur. Dans le domaine du management, nous sommes longtemps restés de simples consommateurs de connaissances produites par les occidentaux ou les Japonais. Aujourd’hui nous nous imposons, et de plus en plus, comme de véritables créateurs de nouvelles connaissances génératrices de valeur dans le domaine du management. En tant que chercheur en management, nous comptons personnellement quatre innovations managériales:

TPAM® Model (Total Performance & Agility Management): modèle de transformation des entreprises et des organisations, que nous avons inventé suite à un projet de recherche mené en partenariat avec le Pôle Prévoyance de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

APPM® Method (Agile and Predictive Project Management): nouvelle méthode de management de projet combinant l’approche agile et l’approche prédictive.

MIRCI® (Mode Of Interconnected Reflection and collective Intelligence): méthode d’intelligence collective conçue pour stimuler les intelligences individuelles et les transformer en intelligence collective.

CAMIL® Model: modèle de management de la complexité et de l’intelligence collective.

Autant d’innovations managériales que nous mettons à la disposition de nos entreprises et de nos organisations pour les aider à réinventer leurs pratiques et à développer de nouveaux mode de penser et d’agir pour mieux relever les challenges d’aujourd’hui et de demain.