L’ONCF lance une nouvelle fonctionnalité de choix de la place en ligne

«Dans la continuité des mesures déjà lancées, visant à améliorer l’expérience de voyage, en rehaussant la qualité de service dans les gares et à bord des trains, l’ONCF continue d’œuvrer pour alléger les files d’attente en gare et rendre l’achat de billet plus accessible, plus flexible et plus fluide à travers de nouvelles actions», indique un communiqué de l’Office. Il s’agit entre autres d’une opération d’achat plus accessible avec le lancement d’une nouvelle fonctionnalité de choix de la place en ligne, précise la même source.

Ainsi, depuis fin juillet 2024, il est désormais possible de choisir gratuitement en ligne sa place préférée à bord des trains Al Boraq et Al Atlas. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les passagers pourront sélectionner leur siège préféré directement depuis le site marchand www.oncf-voyages.ma assurant ainsi une expérience de voyage encore plus personnalisée et confortable.

Les clients peuvent ainsi choisir d’être à l’étage en salle haute, ou dans la salle basse (disponible sur Al Boraq), avec des options d’emplacement adaptées pour les voyageurs individuels, en siège côté fenêtre, côté couloir, ou en place isolée en 1ère classe, fait savoir le communiqué.

S’agissant des voyages en famille ou entre amis, il est également possible de choisir les emplacements en carré, offrant 4 sièges face à face, ou en duo côte à côte ou en duo vis-à-vis.

De plus, les clients peuvent réserver à côté d’une personne, d’un ami, d’un proche qui a déjà son billet en précisant ses informations lors de la réservation pour obtenir le siège le plus proche en fonction des disponibilités.

En outre, l’ONCF a introduit la tarification modulable à partir du 4 août 2024, sur l’axe de proximité Casa–Rabat qui permettra, notamment en période de pointe, d’assurer une meilleure répartition de la demande entre toutes les gammes de trains desservant cet axe, à savoir TNR, Al Boraq et Al Atlas.

Cette approche permettra à l’ONCF de mieux rééquilibrer le taux d’occupation entre les différents types de trains, tout en offrant aux voyageurs la possibilité d’opter pour le train et le tarif qui leur conviennent le mieux et de là, réduire la surcharge sur les TNR en période de pointe, pour de meilleurs confort et qualité du service pour l’ensemble des usagers.

À titre d’exemple, pour le trajet Casa–Rabat en 2ème classe, le client aura le choix entre 3 tarifs: 40 DH sur Al Atlas/ 45 DH sur TNR/ 60 DH sur Al Boraq. En parallèle, cette approche prévoit de maintenir inchangés les prix des abonnements sur tous les axes, et ce, dans le but d’encourager les clients fréquents à opter pour l’une des formules proposées (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle) qui offrent des réductions allant jusqu’à 60%, tout en assurant un parcours fluide en gare et permettant de soulager les files d’attente aux guichets.

Avec ces actions, l’ONCF réaffirme son engagement continu à offrir un service de qualité, à optimiser l’utilisation de ses ressources, afin d’améliorer l’expérience de voyage de sa clientèle, souligne le communiqué.