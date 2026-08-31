Société

Livres et fournitures scolaires: les libraires réclament un contrôle renforcé des ventes hors circuit légal

Une librairie de Casablanca, à la veille d'une rentrée scolaire.

Revue de presseÀ l’approche de la rentrée des classes, la Ligue des libraires du Maroc interpelle une nouvelle fois le ministère de l’Intérieur pour endiguer la vente illicite de manuels et de fournitures scolaires. Entre étalages sauvages sur les trottoirs et commerces sans agrément, les libraires dénoncent une concurrence déloyale qui fragilise leur métier, alors même que le ministère de l’Éducation nationale engage ses services dans une vaste opération de suivi des approvisionnements sur le terrain. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 31/08/2026 à 17h59

À l’orée de la rentrée scolaire, la Ligue des libraires du Maroc a réitéré ses appels pressants au ministère de l’Intérieur, réclamant une intervention ferme pour mettre un terme à la commercialisation des manuels et fournitures scolaires en dehors des circuits autorisés. Les professionnels du secteur déplorent une situation qui gangrène leur activité: étalages improvisés sur la voie publique, vente sur les trottoirs par des marchands ambulants, mais aussi écoulement de marchandises dans des locaux dépourvus de toute les procédures légales requises pour exercer le métier de libraire.

Selon eux, la prolifération de ce marché parallèle, difficile à contrer, instaure une concurrence inéquitable que les libraires déclarés ne sauraient soutenir., relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 1er septembre. La Ligue exhorte donc le ministère de l’Intérieur à renforcer les contrôles et à appliquer les sanctions prévues par la loi à l’encontre des contrevenants, estimant qu’une surveillance rigoureuse des circuits de distribution constitue un gage de protection de l’égalité des chances entre tous les acteurs du secteur. Elle souligne en outre qu’une régulation stricte de la chaîne de distribution participerait à prévenir les désordres récurrents qui accompagnent chaque saison scolaire.

Houssine Mouatassim, président de la Ligue des libraires du Maroc, a tenu à pointer du doigt les pratiques tarifaires agressives de certains opérateurs informels, dont les prix défient toute concurrence alors que les libraires officiels, eux, doivent assumer des charges et des obligations inhérentes à leur statut légal. Si les professionnels appellent de leurs vœux un contrôle accru, la véritable difficulté réside dans la recherche d’un équilibre délicat : sauvegarder les activités commerciales légitimes sans entraver l’accès des familles aux outils scolaires, dans des conditions qui restent acceptables pour tous.

De son côté, le ministère de l’Éducation nationale a donné instruction à ses services régionaux et provinciaux de mobiliser les cellules récemment créées à cet effet, afin de procéder, dès le vendredi 28 août, à des visites de terrain dans les librairies et les points de vente, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

L’objectif affiché est double: évaluer l’état des approvisionnements en manuels pour tous les niveaux d’enseignement, et identifier d’éventuelles ruptures ou retards dans la distribution. Le ministère insiste sur la nécessité d’une coordination étroite avec les services des wilayas et des préfectures pour assurer le suivi des stocks, lever les éventuels obstacles et, surtout, renforcer le dialogue avec les associations de parents d’élèves afin de garantir la disponibilité des ouvrages scolaires.

Par Hassan Benadad
Le 31/08/2026 à 17h59
#Livres et fournitures scolaires#libraires#circuit légal

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