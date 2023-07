L’hépatite, cette maladie qui tue 5000 Marocains chaque année

C’est une maladie souvent sous-estimée, mais qui fait pourtant plus de 5000 morts chaque année au Maroc. Ce nombre provient du Réseau marocain de défense du droit à la santé et du droit à la vie (RMMDS), dans un communiqué publié à l’occasion de la journée internationale contre l’hépatite, célébrée le 28 juillet.

Dans son édition de ce lundi 31 juillet, Al Ahdath Al Maghribia résume les données, pour le moins alarmantes, qui ont accompagné cette sortie médiatique du RMMDS.

Parmi elles, figure le nombre de personnes porteuses des virus de l’hépatite B et C au Maroc. Les statistiques disponibles font, en effet, état de 245.000 personnes touchées par le HVB et plus de 125.000 par le HVC.

Autre statistique inquiétante: le HVC toucherait environ 0,5% de la population du Royaume.

De insister sur la nécessité de prendre au sérieux cette maladie, et c’est d’ailleurs ce qu’ont fait les autorités sanitaires en lançant une stratégie dédiée pour lutter contre les virus de l’hépatite à l’horizon 2026.

Sauf que pour le RMMDS, ces efforts publics pourraient s’avérer insuffisants pour les objectifs escomptés: les coûts des soins contre les maladies provoquées par ces virus restent élevés, ce qui pousse le réseau à lancer un nouvel appel pour une réduction des prix des médicaments prescrits aux malades touchés par ces virus.

Selon le quotidien, le RMMDS s’adresse directement au gouvernement et au ministère de la Santé afin de stopper la hausse des prix qui touche ces médicaments, tout en favorisant le développement de médicaments génériques dont les prix seraient plus accessibles.

Le réseau constate que des médicaments récemment développés permettent de lutter efficacement contre les virus causant l’hépatite, avec des taux de succès atteignant parfois les 95%.

Cependant, ceux-ci sont, aujourd’hui encore, inaccessibles pour la majorité des patients marocains, principalement à cause de leur coût.

Celui-ci se situerait entre 5000 et 6100 dirhams pour des boîtes de 28 comprimés, valables un mois, soit plus de 18.000 dirhams que doit débourser un malade pour toute la durée du traitement et qui est généralement de 12 semaines.

Pour rappel, les données de l’Organisation mondiale de la santé font état du décès, toutes les 30 secondes, d’une personne atteinte d’une hépatite virale. Plus de 1,4 million de morts sont ainsi enregistrés chaque année dans le monde, ce qui appelle à des actions plus concrètes pour lutter contre les différentes formes de cette maladie.