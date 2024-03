L’Espagne compte recruter 26.000 conducteurs marocains

Face à un besoin pressant en chauffeurs professionnels de camions et de bus, les entreprises espagnoles exerçant dans le transport routier s’apprêtent à recruter des chauffeurs marocains. Les associations des propriétaires de camions en Espagne ont annoncé qu’ils étaient à la recherche de 26.000 chauffeurs professionnels marocains, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du jeudi 14 mars. Face à la pénurie des ressources humaines dans ce secteur, le gouvernement ibérique a autorisé les chauffeurs marocains à circuler sur les routes espagnoles avec des permis de conduire marocains, sans avoir besoin de les changer.

Par le passé, les autorités espagnoles exigeaient des chauffeurs marocains de se soumettre à des tests théoriques et pratiques pour obtenir le permis de conduire des bus et camions avec une seule remorque (Catégorie c) et les camions remorques (Catégorie C+E). Lors de sa dernière visite au Maroc, le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a ratifié l’accord d’échange de permis de conduire entre les deux pays, compte tenu du besoin urgent en chauffeurs dans le secteur du transport routier espagnol. Face à cette pénurie, les entreprises espagnoles ont été contraintes de faire appel à des chauffeurs d’autres pays comme la Suisse, Monaco, Andorre et, prochainement, le Maroc.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que cet accord contribuera à l’amélioration des conditions de travail des chauffeurs professionnels marocains dans un secteur qui connaît une forte dynamique, surtout au niveau du transport commercial entre le Maroc et l’Espagne. Il s’agit du transport de marchandises, de voyageurs, de produits agricoles et alimentaires, ainsi que des échanges commerciaux quotidiens. Il faut savoir que des centaines de camions de transport international transitent chaque jour par le port de Tanger Med, à destination de plusieurs ports espagnols. Cet accord d’échange de permis de conduire revêt donc une importance stratégique pour les deux pays.