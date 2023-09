L’Espagne annonce une alliance avec le Maroc pour lutter contre les trafics par drones

Les autorités judiciaires espagnoles ont décidé d’accélérer la mise en œuvre d’une stratégie pour affronter les menaces à la sécurité de l’État et démanteler les réseaux impliqués dans le trafic de drogue en utilisant les drones entre le Maroc et l’Espagne. La procureure antidrogue d’Andalousie Ana Villagómez a révélé les détails de cette stratégie, qui nécessite de développer des opérations de coopération et de coordination entre les autorités judiciaires et militaires de l’Espagne et du Maroc. L’intensification de la coopération bilatérale est devenue plus que jamais nécessaire avec l’apparition des drones nouvelle génération qui transportent la drogue à partir des côtes marocaines vers des embarcations amarrées dans les eaux de la rive espagnole.

La procureure a indiqué dans une déclaration télévisée que les narcotrafiquants ont développé des technologies innovantes qui exigent un accompagnement tout aussi sophistiqué et une augmentation dans le niveau de la coopération entre les deux pays. Elle a mis l’accent sur l’importance de la surveillance et de la lutte contre les narcotrafiquants qui exige une hausse du niveau de coordination entre le deux pays et l’intensification des opérations de détection et de suivi. Les réseaux transcontinentaux de trafic de drogue, poursuit la même source, ont utilisé des drones sophistiqués pour transporter les différents types de drogue de l’Espagne vers le Maroc et vice versa.

Selon Assabah, Ana Villagómez a indiqué que pendant la pandémie, l’utilisation des drones a fortement augmenté. Pour lutter contre ces organisations criminelles, les autorités judiciaires marocaines et espagnoles cherchent, à travers des contacts permanents, à développer une stratégie pour réduire ces opérations.

Les trafiquants ont en effet réussi à faire transiter des drogues dangereuses. Des rapports sécuritaires soulignent que les trafiquants de drogue ont réussi à transporter, en un seul voyage, des cargaisons de Chira de 5 kilogrammes emballés sous forme de plaquettes. La conception de ces drones permet d’y monter des unités supplémentaires. Ils sont équipés de technologies de pointe, y compris de caméras aériennes dotées de programmes et d’applications de photographie professionnelle.