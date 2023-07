Les drones du Maroc inquiètent le voisin du Nord

Le site espagnol Okdiaro rapporte que l’acquisition par le Maroc de drones kamikazes israéliens SpyX dans le cadre du renforcement de ses capacités militaires inquiète l’Espagne. Okadiaro indique que l’armée et les renseignements militaires espagnols suivent avec un vif intérêt toutes les opérations d’acquisition de matériel militaire effectuées par le royaume, bien qu’il n’existe pas d’actes d’hostilités entre les deux pays. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 11 juillet, que le site espagnol indique que les premières unités de ces drones, qualifiés de «tueurs» ont été testées par l’armée marocaine.

Ces drones, qui ont été conçus pour la reconnaissance et le combat, disposent d’une portée opérationnelle allant jusqu’à 50 kilomètres qui leur permet de traverser les eaux de Gibraltar, précise le même site. Et de préciser que cette arme n’est pas l’unique système de haute technologie que possède le Maroc. Le mémorandum d’entente en matière de défense entre le royaume et Israël permet au Maroc d’accéder au marché des armes israéliennes les plus sophistiquées. Okdiaro cite notamment les drones Heron, le Hermes 900, le Spike, un missile antichar, ainsi que le système de défense antimissile Barak MX, d’une valeur de 500 millions de dollars.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne qu’un autre journal espagnol indique que «le réarmement accéléré du royaume du Maroc est devenu une évidence, ces dernières années, notamment avec le soutien israélien et américain. C’est ainsi que Washington a approuvé la vente au Maroc de 18 systèmes de lancement de missiles HIMARS et 112 missiles sol-sol de portée qui varie entre 82 et 305 kilomètres». Et le même journal d’en déduire que la rapprochement entre le Maroc et les Etats-Unis prouve que l’Espagne a moins d’influence dans la région.

La même source a fait une comparaison entre le Maroc et l’Espagne en matière de capacités militaires terrestres, aériennes et maritimes. En ce qui concerne les capacités de défense terrestre, il semble que le Maroc surclasse son voisin du Nord. En effet, il dispose de 1.761 chars contre 327, sans oublier l’artillerie lourde de 211 unités. Selon les statistiques de Global Firepower, l’Espagne dépasse le Maroc en matière de défense aérienne, mais les deux pays disposent de la même capacité de défense maritime avec un avantage pour le Maroc suite à l’acquisition d’un porte-hélicoptère et d’une corvette.