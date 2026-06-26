Société

Les températures vont encore grimper la semaine prochaine

Des baigneurs et des promeneurs, sur l'une des plages de Salé, au nord de Rabat, le 25 juin 2020.

Des baigneurs et des promeneurs, sur l'une des plages de Salé.. Fadel Senna / AFP

Le Maroc n’est pas épargné par la vague de chaleur qui s’abat sur le bassin méditerranéen. Des températures de 40 à 45°C sont attendues dans le Sud-Est et les provinces du Sud, avec une hausse du thermomètre prévue dès la semaine prochaine.

Par La Rédaction
Le 26/06/2026 à 09h00

Des masses d’air brûlant venues du Sahara traversent le sud-est du Maroc avant de remonter vers la Méditerranée, alimentant une vague de chaleur qui frappe le sud et l’ouest de l’Europe. Ces régions subissent l’effet d’un «dôme de chaleur», un anticyclone puissant qui piège l’air chaud près du sol et maintient des températures exceptionnelles sur plusieurs jours, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Le Maroc, positionné au sud de ce système, échappe à son impact direct. On apprend ainsi que les régions méridionales, du Sud-Est et de l’Est restent sous l’influence des coulées sahariennes, tandis que les côtes atlantiques bénéficient d’un effet tampon qui maintient des températures plus clémentes.

Un temps stable et chaud à très chaud est attendu sur le Sud, le Sud-Est, l’Est et les plaines intérieures, sous l’effet conjugué de l’anticyclone subtropical et de la dépression thermique saharienne.

Les températures maximales atteindront 40 à 45°C dans le sud-est et les provinces du Sud, 32 à 37°C dans l’Oriental, le Saïss, le Tadla, le Souss et le Gharb intérieur, et 29 à 32°C dans le reste des zones intérieures. Les côtes et les hauteurs de l’Atlas resteront entre 20 et 24°C.

Des orages locaux sont possibles l’après-midi et en soirée sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est. Des vents forts avec des épisodes de chasse-poussière affecteront le Sud et l’Est.

Dès la semaine prochaine, une nouvelle hausse sensible des températures est attendue sur des zones intérieures plus étendues.

Par La Rédaction
Le 26/06/2026 à 09h00
#Canicule#DGM#Vague de chaleur#dome de chaleur

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