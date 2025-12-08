Société

Le Roi institue le 9 décembre journée nationale de la médiation de service public

Le roi Mohammed VI.

Le roi Mohammed VI a donné sa haute approbation pour instituer le 9 décembre de chaque année comme Journée nationale de la médiation de service public, afin de consacrer la culture de la médiation institutionnelle et de renforcer les principes de justice, d’équité et de bonne gouvernance dans la relation entre l’administration et le citoyen.

Le 08/12/2025 à 17h07

Cette date, qui coïncide avec la création de l’institution Diwan Al Madhalim en 2001, revêt une forte portée symbolique en matière de droits de l’Homme. Elle est de nature à lui conférer un ancrage particulier dans la mémoire institutionnelle, en rappelant à la fois la date du message royal par lequel le roi Mohammed VI avait annoncé la création de Diwan Al Madhalim, et celle de la promulgation du Dahir n° 1.01.298 portant création de ladite institution, indique un communiqué du Médiateur du Royaume.

Cette décision royale traduit la haute sollicitude accordée par le Souverain aux rôles et missions de la médiation institutionnelle dans la consolidation des principes de justice et d’équité.

Elle constitue également un jalon supplémentaire d’un processus continu de consécration de la culture de la médiation dans le service public: depuis la création par le Roi de Diwan Al Madhalim jusqu’à l’évolution de ses compétences et attributions, puis sa constitutionnalisation en tant qu’institution indépendante de protection des droits de l’Homme et instance nationale de gouvernance, contribuant à consacrer la primauté de la loi et à promouvoir les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion du service public.

Cette Journée nationale sera, par ailleurs, une occasion annuelle de mettre en lumière les vertus de la médiation institutionnelle, et un temps fort pour engager une réflexion publique élargie autour des bonnes pratiques et des expertises comparées en la matière. Elle offrira aussi l’opportunité de valoriser les efforts consentis et de nourrir propositions et recommandations en lien avec le projet de consolidation des fondements d’une administration citoyenne, fondée sur la justice et l’équité, conclut le communiqué.

