Politique

Le roi Mohammed VI ordonne la mise de la Fatwa sur la Zakat à la disposition du public

Le roi Mohammed VI lors de la veillée religieuse en commémoration du 27ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II.

Le Conseil supérieur des oulémas a affirmé que le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a bien voulu prendre connaissance du texte de la Fatwa du Conseil sur la Zakat, et donner sa haute approbation pour sa mise à la disposition du public.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/10/2025 à 13h51

«SM le Roi, Amir Al Mouminine, que Dieu Le préserve, a bien voulu prendre connaissance du texte de la Fatwa, et donner Sa Haute approbation pour sa mise à la disposition du public. Ladite Fatwa sera mise en ligne sur le site du Conseil Supérieur des Oulémas le vendredi 24 octobre à 15H00 et sur le portail du ministère des Habous et des Affaires islamiques», précise mercredi un communiqué du Conseil.

La même source rappelle que «Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, a bien voulu adresser une Lettre au Conseil Supérieur des Oulémas à l’occasion de la commémoration de Aid Al Mawlid Annabaoui Acharif et de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Sidna Mohammed, que la Prière et la Paix soient sur Lui, en date du 10 septembre 2025, dans laquelle le Souverain a ordonné au Conseil d’émettre une Fatwa exhaustive au sujet de la Zakat».

En application des hautes directives royales et en exécution de la teneur de la lettre royale, le Conseil supérieur des oulémas a confié à l’instance chargée de la Fatwa d’élaborer une Fatwa, laquelle a été approuvée par le Conseil avant d’être soumise à la haute appréciation royale en date du 06 octobre 2025, indique le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/10/2025 à 13h51
#Conseil supérieur des Oulémas#Mohammed VI#Ministère des Habous et des Affaires islamiques

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains-Mali. Pour leur authenticité, enlumineur et calligraphie: des manuscrits primés à Bamako

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Première mondiale: la commémoration par le Maroc du XVe centenaire du prophète Mohammed ﷺ expliquée par Ahmed Toufiq

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Le Roi adresse une lettre au Conseil supérieur des oulémas au sujet de la commémoration de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Mohammed

Articles les plus lus

1
Au cœur du réacteur de l’IMA, l’épicentre des talents marocains dans le secteur aéronautique
2
Un ‘spaceport’ entre Laâyoune et Dakhla?
3
Deux morts dans l’effondrement d’une maison à Derb Rmad à Casablanca: les riverains témoignent
4
Sur instructions du Roi, accueil triomphal mercredi à Rabat pour les Champions du monde U20
5
Sahara: entre pirouettes et panique, Alger et le Polisario bidouillent une «proposition élargie»
6
«Je salue l’exploit du Maroc»: la directrice de l’UNESCO félicite les Lionceaux de l’Atlas après leur triomphe au Mondial U20
7
Le comédien Abdelkader Moutaa est décédé
8
Russie-Algérie, les raisons de la rupture
Revues de presse

Voir plus