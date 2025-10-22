Le roi Mohammed VI ordonne la mise de la Fatwa sur la Zakat à la disposition du public

«SM le Roi, Amir Al Mouminine, que Dieu Le préserve, a bien voulu prendre connaissance du texte de la Fatwa, et donner Sa Haute approbation pour sa mise à la disposition du public. Ladite Fatwa sera mise en ligne sur le site du Conseil Supérieur des Oulémas le vendredi 24 octobre à 15H00 et sur le portail du ministère des Habous et des Affaires islamiques», précise mercredi un communiqué du Conseil.

La même source rappelle que «Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, a bien voulu adresser une Lettre au Conseil Supérieur des Oulémas à l’occasion de la commémoration de Aid Al Mawlid Annabaoui Acharif et de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Sidna Mohammed, que la Prière et la Paix soient sur Lui, en date du 10 septembre 2025, dans laquelle le Souverain a ordonné au Conseil d’émettre une Fatwa exhaustive au sujet de la Zakat».

En application des hautes directives royales et en exécution de la teneur de la lettre royale, le Conseil supérieur des oulémas a confié à l’instance chargée de la Fatwa d’élaborer une Fatwa, laquelle a été approuvée par le Conseil avant d’être soumise à la haute appréciation royale en date du 06 octobre 2025, indique le communiqué.