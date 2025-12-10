Société

Le parquet met fin aux fake news sur des arrestations des proches des «victimes des événements de Leqliaa» à Rabat

المحكمة الابتدائية بالرباط

Le tribunal de première instance de Rabat.. DR

Contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux, aucune arrestation n’a eu lieu lors du rassemblement organisé mardi devant le Parlement par des proches des «victimes des événements de Leqliaa».

Par La Rédaction
Le 10/12/2025 à 18h10

Dans une mise au point, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat a annoncé que les informations qui ont circulé sur certaines plateformes de réseaux sociaux selon lesquelles des membres des familles des «victimes des événements de Leqliaa» auraient été arrêtés sont dénuées de tout fondement.

Le parquet précise qu’en date du 9 décembre 2025, certains individus résidant à Leqliaa ont tenu un sit-in non autorisé sur la voie publique devant le siège du Parlement à Rabat, au cours duquel des banderoles ont été accrochées sur la grille métallique entourant l’institution.

Lire aussi : Violences du 1er octobre: deux morts lors d’un assaut avorté contre la gendarmerie de Leqliaa

La même source ajoute que, dans le souci du respect de la loi, les forces de l’ordre sont intervenues de manière totalement pacifique et conformément aux dispositions légales. Elles ont demandé aux intéressés de mettre fin au rassemblement et de libérer les lieux, ce à quoi ces derniers n’ont pas déféré.

Face à leur refus d’obtempérer, ils ont été conduits au siège du service de la police judiciaire compétent, où ils ont été invités à entreprendre les procédures légales relatives à leurs revendications, avant d’être libérés sans qu’ils fassent objet d’aucune mesure de nature à restreindre leur liberté.

Le Parquet a affirmé qu’aucune de ces personnes n’a été placée en garde à vue et qu’aucune décision d’arrestation n’a été prise à leur égard, contrairement à ce qui a été véhiculé sur certaines plateformes de réseaux sociaux à ce sujet.

Par La Rédaction
Le 10/12/2025 à 18h10
