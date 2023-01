© Copyright : DR

Le Parc national de Khénifra a lancé récemment une opération de recensement hivernal de ses oiseaux d'eau, dans le cadre du programme de suivi ordinaire des oiseaux réalisé chaque année sur l’ensemble de ses zones humides.

Cette opération est menée en partenariat avec la direction provinciale des eaux et forêts de Khénifra, l'unité de chasse, de pêche et de surveillance de la faune sauvage de Khénifra, le groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc (GREPOM/BirdLife Maroc) et l'EST Khénifra.

L'équipe de recensement, soutenue par les écogardes du Parc national de Khénifra s'est ainsi rendue au lac noir de Laqbab, au lac Aguelmam Miaammi, Aguelmam Azegza, au plateau d'Ajdir, à Oum Errabia, au lac Ouiouane et au lac Bou Ifigharouine.

Durant cette tournée, l'équipe a pu recenser plusieurs dizaines d’oiseaux d’eau de différentes espèces. Il s’agit, entre autres, du canard colvert, du canard Chipeau, du canard souchet, de la tadorne de Casarca, du grand cormoran, de la foulque macroule, de la foulque caronculée, du grèbe castagneux, du héron cendré, de la poule d’eau, du fuligule milouin et de l'aigrette garzette.