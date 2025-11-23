Le nouveau visage de l’emblématique Balcón Atlantico de Larache

Les travaux d’aménagement et de restauration du Balcón Atlantico, le belvédère emblématique de la ville de Larache, avancent à un rythme soutenu, annonçant une métamorphose attendue depuis longtemps pour l’un des sites les plus remarquables sur l’océan Atlantique au nord du Maroc.

Au cours des dernières semaines, le projet a franchi une étape décisive avec la validation du design final. Cette approbation est intervenue sous la supervision du gouverneur de la province, des responsables de l’autorité locale et de l’ingénieur chargé du chantier. Avant d’être entériné, le plan a été enrichi par une série d’observations et de propositions émanant d’acteurs de la société civile. Tous se sont accordés sur la nécessité d’apporter des modifications profondes.

Interrogé par Le360, Idriss Kharchafi, ingénieur du projet d’aménagement, affirme que l’ensemble des ajustements a été intégré dans la version définitive, notamment l’installation de pergolas le long de la promenade. Selon lui, les changements introduits sont aujourd’hui clairement établis et permettent de redonner toute sa centralité à un site considéré comme le cœur battant de la ville.

Kharchafi souligne que la valorisation de l’identité culturelle et environnementale du Balcón Atlantico et de toute la corniche est désormais pleinement prise en compte. Cette démarche s’inscrit dans une approche participative engagée lors de la première réunion de terrain, tenue le jeudi 2 octobre 2025. Cette rencontre avait précisément pour objectif de valider les modifications prévues pour le belvédère et son versant côtier.

Le responsable technique indique qu’il a notamment été décidé de lancer la réalisation d’une pergola arquée face à l’ancien consulat d’Espagne. Le modèle retenu, déjà approuvé, prévoit une structure reposant sur 32 colonnes, accompagnée de bancs en béton décorés de zellige blanc et bleu, surmontés d’une pergola en bois teintée de bleu. Le même design sera décliné pour les quatre autres pergolas situées dans la partie centrale, afin d’assurer une harmonie visuelle et stylistique, tant dans les formes que dans les couleurs.

Les propositions discutées, et auxquelles le gouverneur de Larache a personnellement veillé, comprennent également plusieurs idées destinées à renforcer le caractère patrimonial et esthétique du site. Le projet final intégrera ainsi un parcours touristique complet, doté d’un éclairage soigné et d’une signalétique permettant de mieux faire connaître les composantes historiques et naturelles du lieu. Cette nouvelle vision ambitionne de transformer la promenade en un espace à la fois accueillant, instructif et fidèle à l’identité de Larache, une ville au grand charme mais qui manque d’attention.