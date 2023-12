Le mercure dégringole au Maroc: les précisions de la Direction générale de la météorologie

La Direction générale de la météorologie (DGM) a annoncé, dimanche 17 décembre, une baisse des températures à travers le Maroc. Entre le 18 et le 21 décembre, une vague de froid s’emparera du pays, affectant principalement les zones montagneuses et les régions intérieures.

Sur LinkedIn, la Direction générale de la météorologie (DGM) précise que les températures plongeront entre -5 et 0°C sur les hauts plateaux orientaux et l’Atlas, tandis que le Rif et les régions intérieures connaîtront des températures oscillant entre 1 et 8°C.

La même source explique que cette vague de froid est due à «la présence d’une dépression atmosphérique à l’est du royaume qui ramène un flux d’air très froid par le Nord».

Les régions d’Ifrane, Boulemane, Tinghir et Midelt seront particulièrement touchées, avec des températures minimales entre -6 et 0°C et des maximales ne dépassant pas 6°C. Des conditions similaires affecteront Jerada, Taourirt et Figuig, où le mercure oscillera entre -3 et 10°C. Les matins et les nuits seront particulièrement froids, avec une formation de gel attendue dans ces régions montagneuses.

Lire aussi : Alerte météo. Une vague de froid avec des températures entre -6 et 1°C du lundi au jeudi dans plusieurs provinces du Maroc

Face à ce froid mordant, la DGM incite les citoyens à revêtir des habits hivernaux, à s’hydrater de boissons chaudes, à esquiver les vents cinglants et à réduire les sorties aux moments les plus froids de la journée.