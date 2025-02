Le Maroc ouvre la voie aux importations de moutons australiens

Une délégation marocaine, composée de quinze membres incluant des responsables officiels et des importateurs, séjourne actuellement dans la ville de Perth, en Australie. Cette mission a pour objectif de rencontrer les dirigeants du Conseil des exportateurs de moutons australiens (ALEC) afin d’étudier les modalités d’importation de moutons, avec une perspective d’élargissement futur aux bovins et aux chèvres, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 17 février. Un protocole d’accord, qui sera signé prochainement, prévoit l’importation annuelle de 100.000 têtes de bétail, principalement des moutons. La première cargaison est attendue au Maroc avant le mois de mai prochain.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de nouveaux accords bilatéraux conclus entre le Royaume du Maroc et l’Australie, visant à renforcer le commerce d’importation de bétail vivant. Ces accords, fruit de près de deux années de négociations intensives, témoignent de la volonté des deux pays de consolider leurs échanges commerciaux. Il est à noter que le bétail australien jouit d’une réputation internationale exceptionnelle grâce à sa qualité irréprochable, sa fiabilité et l’absence de maladies, contrairement à d’autres marchés souvent confrontés à des irrégularités d’approvisionnement et à des problèmes sanitaires.

«La viande d’agneau australienne, en particulier, est reconnue comme l’une des plus saines au monde», affirme Al Ahdath Al Maghribia. Elle se distingue par sa faible teneur en graisses et en cholestérol, ainsi que par sa richesse en fer. Cette viande, source précieuse de protéines et de zinc, provient d’animaux élevés dans des conditions naturelles, nourris principalement de pâturages et de céréales sèches, ce qui en garantit la qualité et la saveur.

Cette coopération entre le Maroc et l’Australie intervient à un moment crucial pour le secteur agricole marocain. En effet, le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a récemment fait état d’une réduction de 38% du cheptel national par rapport à 2016, année du dernier recensement agricole. Lors d’une conférence de presse, il a souligné que le secteur traversait une pénurie aiguë, affectant directement la production de viande. Alors qu’auparavant 230.000 têtes étaient abattues annuellement, ce chiffre est désormais estimé entre 130.000 et 150.000.