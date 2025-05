Le Maroc à l’honneur au Congrès du Club 41 International, présidé par Dr Aziz Cherkaoui

Reykjavik, capitale de l’Islande, a accueilli, du 9 au 11 mai, le Congrès mondial du Club 41 International. Sous la présidence du Dr Aziz Cherkaoui, premier président arabo-musulman de ce mouvement, l’événement a réuni plus de 600 délégués venus de quarante nations. Cette rencontre emblématique, dédiée à la paix et à la tolérance, a été l’occasion pour le président de promouvoir le Maroc et ses valeurs à travers le monde.

Le Club 41 International, présent dans plus de 50 pays, se distingue par son engagement en faveur de la tolérance et de l’amitié internationale. À l’exemple de clubs similaires comme le Rotary ou le Lions Club, ses réunions sont marquées par des échanges libres sur divers domaines, à l’exception des sujets politiques et religieux. Le Dr Aziz Cherkaoui, initialement élu vice-président il y a quatre ans, a été élevé à la présidence pour son engagement indéfectible envers ces principes.

Lire aussi : Le Marocain Aziz Cherkaoui confirmé à la présidence du Club 41 Monde

Au cours de son mandat, Cherkaoui a parcouru les cinq continents pour partager la vision du Maroc de Tanger à Lagouira, en tant que nation de paix et de tolérance. Il a invité les membres du Club 41 à découvrir les trésors culturels et naturels du Maroc, des plages immaculées du littoral aux majestueuses montagnes de l’Atlas, en passant par les cités historiques chargées d’histoire.

Le président du club 41 international a également mis l’accent sur l’importance cruciale du Maroc dans le contexte mondial, mettant en avant sa riche culture, sa cuisine savoureuse, sa civilisation millénaire et son hospitalité légendaire. Objectif: inspirer une nouvelle génération de membres du Club 41 à explorer et à apprécier les multiples facettes du Royaume.