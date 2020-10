© Copyright : DR

Le Covid-19 a fait son entrée au domicile d'Abdelilah Benkirane. C'est ce qu'affirme sa fille Soumaya sur les réseaux sociaux. L'ancien chef de gouvernement a toutefois été épargné, contrairement à sa fille et à sa femme Nabila.

La famille d’Abdelilah Benkirane, l’ancien chef de gouvernement, a été contaminée par le Covid-19. Le virus a fait son entrée la semaine dernière au domicile de l'ex-secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD).

C’est ce qu’affirme sa fille Soumaya dans une publication sur sa page officielle Facebook.



Selon une source de Le360, les membres de la famille Benkirane qui ont été infectés par le coronavirus sont en convalescence et leur état de santé est stable. La même source précise que seule l'épouse de Benkirane, Nabila, sa fille Soumaya et une femme de ménage ont été atteintes. Abdelilah Benkirane a, quant à lui, été épargné.

Pour rappel, le Covid-19 a touché plusieurs membres du PJD et ministres dans le gouvernement actuel, dont Abdelkader Amara et plus récemment Abdelaziz Rebbah.