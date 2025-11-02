Le bénévolat contractuel pour préparer ses grands rendez-vous sportifs

Le ministère chargé des relations avec le Parlement poursuit un effort soutenu pour constituer une génération de bénévoles expérimentés et compétents, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du monde 2030.

Cette initiative s’inscrit dans la logique du bénévolat contractuel, reconnu pour les opportunités et les ressources qu’il offre dans la mobilisation des compétences citoyennes, écrit le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 3 novembre. Dans ce cadre, la délégation a organisé à Agadir, les vendredi et samedi derniers, la cinquième édition du Forum national du bénévolat contractuel.

Cet événement s’inscrit dans la stratégie ministérielle 2022-2026 de promotion de la relation avec la société civile, visant à célébrer les efforts des bénévoles et des organisations non gouvernementales et à valoriser leur contribution au développement social.

Le forum a ouvert un espace de réflexion sur les moyens de renforcer le bénévolat à travers les potentialités qu’il crée, particulièrement dans un contexte marocain en pleine dynamique, a-t-on lu. Le pays s’apprête en effet à accueillir de nombreux événements sportifs et culturels majeurs au cours des prochaines années, ce qui multiplie les occasions de mobiliser des compétences volontaires.

Les organisateurs misent sur cette cinquième édition comme cadre de dialogue et de concertation entre les différents acteurs, afin de faire du bénévolat contractuel un chantier ouvert à l’apprentissage, à l’accumulation d’expériences et à l’innovation dans les méthodes et outils, dans le but d’améliorer l’efficacité et la portée de cette forme d’engagement, explique Al Akhbar.

Les chiffres illustrent l’ampleur de ce mouvement. Selon une étude de terrain menée par le Haut-Commissariat au Plan en 2019, 93,3% des institutions associatives ont eu recours au bénévolat cette année-là, bénéficiant des services de 842.000 bénévoles réguliers qui ont totalisé près de 193 millions d’heures de travail. Le secteur a également enregistré plus de 4,2 millions de participations de bénévoles occasionnels, représentant 72 millions d’heures de travail au profit des institutions à but non lucratif, ce qui correspond à environ 315.000 bénévoles réguliers supplémentaires.

Face à cette dynamique, le rapport du Nouveau modèle de développement de 2021 a proposé la création d’un service civil volontaire rémunéré symboliquement, pour l’accomplissement de missions d’intérêt général. Reconnaissant l’importance croissante du bénévolat au Maroc, le gouvernement a articulé ses actions autour de deux axes: la valorisation du travail associatif et le renforcement du cadre légal régissant le bénévolat, notamment à travers le décret d’application de la loi 06.18 sur l’organisation du bénévolat.

Cette loi vise à encadrer le bénévolat contractuel en définissant son concept, ses modalités, ses règles d’organisation et les conditions d’exercice, tout en précisant les droits et obligations des bénévoles contractuels et des organismes qui les accueillent. Elle institue également un registre national du bénévolat contractuel et établit des mécanismes de suivi et de contrôle pour garantir la qualité et la transparence de ces engagements.