Lalla Asmaa préside la 1ère Journée des patients souffrant de surdité et lance «la prothèse auditive pour tous»

Expression nouvelle de l’intérêt particulier qu’accorde le roi Mohammed VI à l’éducation, à la santé, à l’intégration et au bien-être des enfants sourds et malentendants, cette journée a débuté par la visite effectuée par SAR la princesse Lalla Asmaa à l’hôpital des Spécialités de Rabat.

A son arrivée, la princesse Lalla Asmaa a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, le ministre délégué chargé du budget, l’ambassadrice du Rwanda au Maroc, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le wali, coordinateur national de l’INDH, le président du conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, la présidente du conseil communal de Rabat, le président du conseil préfectoral de Rabat et le président du conseil d’arrondissement Agdal-Riad.

La princesse Lalla Asmaa a été également saluée par le président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale, le directeur du Groupement sanitaire territorial de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le directeur du CHU Ibn Sina de Rabat et le directeur de l’hôpital des spécialités de Rabat.

A cette occasion, la princesse Lalla Asmaa a rencontré des enfants marocains, palestiniens ainsi que d’autres issus de pays africains, qui ont subi récemment des opérations de greffe d’implants cochléaires.

En effet, 56 enfants, accompagnés de leurs familles, ont été accueillis à Rabat pour des implantations cochléaires et à ancrage osseux et ce, dans le cadre du programme «Unis, on s’entend mieux».

Par la même occasion, la princesse Lalla Asmaa a suivi des explications sur la technique de l’ancrage osseux avec technologie piézoélectrique active, dont bénéficient les enfants pour lesquels l’implant cochléaire conventionnel ne peut rien.

Par la suite, la princesse Lalla Asmaa s’est rendue au siège de la Fondation Lalla Asmaa où elle a, tout d’abord, visité les stands des activités de loisirs proposés aux enfants implantés, avant de suivre une présentation sur l’importance de l’orthophonie, de la guidance parentale, du suivi à domicile, et de la valeur du dispositif externe de l’implant cochléaire, dont l’entretien quotidien conditionne directement la qualité de l’audition de l’enfant.

La princesse Lalla Asmaa a ensuite visité la salle de réglage des implants cochléaires en faveur de plus de 100 enfants implantés dans le cadre du programme «NASMAA», grâce au nouveau dispositif «ConnectCare», développé par la Fondation Lalla Asmaa et permettant d’effectuer certains réglages à distance, en temps réel, via une connexion sécurisée.

Dans la même logique, la Fondation a développé une application d’orthophonie à distance, qui permet de poursuivre les séances avec une régularité accrue, facteur souvent décisif dans l’acquisition du langage.

Point d’orgue de cette Journée est le lancement par SAR la Princesse Lalla Asmaa du programme national inédit «la prothèse auditive pour tous», qui ambitionne de rendre l’appareillage auditif gratuit et accessible aux Marocains les plus démunis.

Ce programme, l’une des manifestations les plus directes de la vision portée par le Roi d’une société où l’égalité des chances est une réalité quotidienne, étend le mandat de la Fondation au-delà de l’implant cochléaire vers toutes les formes de surdité et de malentendance.

Lire aussi : À Rabat, la robotique devient un terrain d’inclusion pour les jeunes sourds et malentendants

Par la suite, la princesse Lalla Asmaa a présidé la cérémonie de signature de cinq conventions de coopération visant à améliorer et élargir l’accès au matériel auditif sur l’ensemble du territoire. La première conclue entre la Fondation Lalla Asmaa et le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, a été signée par le président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, Karim Essakalli, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahia, et le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

La deuxième convention a été conclue entre la Fondation Lalla Asmaa et la Fondation Mohammed VI de la Promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation. Elle a été signée par Karim Essakalli et le président de la Fondation Mohammed VI de la promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, Youssef El Bakkali.

Les trois dernières conventions ont été conclues entre la Fondation Lalla Asmaa et les Groupements sanitaires territoriaux (GST) des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat.

Elles ont été signées, d’un côté, par Karim Essakalli et Fouzi Lekjaa, et de l’autre, par les directeurs généraux des GST des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, respectivement Mohamed Aggouri, Brahim Lekehal et Hicham Afif.

Depuis le lancement de son programme «NASMAA» en 2022, la Fondation Lalla Asmaa a réussi, sous l’impulsion de SAR la princesse Lalla Asmaa, l’implantation cochléaire de 950 enfants marocains et de 368 enfants originaires de 22 pays à travers le monde.

S’inscrivant dans la continuité de la vision éclairée de du roi Mohammed VI, fondée sur le partage, l’innovation et la solidarité, ce programme dont le rayonnement est reconnu à l’international, consolide un modèle marocain porteur de l’ambition d’un pays ne grandissant jamais seul, mais avec les autres, en veillant à transmettre son expertise au service de la santé de l’enfance.