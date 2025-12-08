La Princesse Lalla Asmaa inaugure un pôle régional d’excellence pour une prise en charge complète des enfants sourds et malentendants à Meknès

Ce Centre, troisième grande implantation structurante du modèle inclusif déployé par la Fondation Lalla Asmaa — après celles déjà opérationnelles à Rabat et Tanger — s’inscrit dans la vision du roi Mohammed VI, qui place l’inclusion, la dignité et l’équité au cœur du développement du Royaume. Il traduit également l’engagement constant et profondément humain de la princesse Lalla Asmaa, dont l’action au quotidien transforme le parcours de milliers d’enfants.

Le nouveau Centre accompagne 56 élèves, du préscolaire à la sixième année du primaire. La majorité d’entre eux présentent une surdité profonde, ce qui renforce la nécessité d’une prise en charge globale, articulant scolarisation, langue des signes, orthophonie et accompagnement social.

Par ailleurs, trente jeunes suivent actuellement des formations qualifiantes en coiffure, coupe et couture, ou en cuisine, au sein des ateliers du Centre. Encadrées par des formateurs de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), ces filières permettent aux jeunes sourds d’acquérir un métier valorisant et de préparer leur insertion dans le monde du travail.

Le Centre dispose également d’une salle dédiée à la formation des parents, ainsi que d’une salle d’orthophonie animée par un orthophoniste déployé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, d’une infirmerie et d’espaces de réadaptation. Ce dispositif permet une prise en charge globale couvrant l’apprentissage, la communication, le développement personnel et le soutien psychologique.

Le Centre «Princesse Lalla Asmaa» de Meknès se distingue de ceux de Rabat et de Tanger par la présence d’un internat, permettant d’accueillir des enfants issus de communes éloignées et de garantir ainsi l’égalité des chances. D’une capacité de 16 enfants (huit chambres doubles), cet internat répond à une réalité territoriale: de nombreuses familles vivent loin du Centre et ne peuvent assurer un déplacement quotidien. Grâce à cette structure d’hébergement, ces enfants peuvent désormais suivre une scolarité stable, structurée et continue, indépendamment de la distance.

Le Centre, qui abrite également une aire de jeux, un terrain de sport et des espaces extérieurs adaptés, n’est pas seulement un lieu d’apprentissage privilégié: c’est aussi un espace de vie, de socialisation et d’épanouissement.

Par ailleurs, le Centre «Princesse Lalla Asmaa» assurera un suivi technique au profit des enfants ayant bénéficié d’implants cochléaires. Une équipe spécialisée interviendra pour effectuer les vérifications, reprogrammations, réparations et remplacements nécessaires. Cet accompagnement vise à restaurer le plein potentiel de l’implant afin que chaque enfant bénéficie d’une perception sonore optimale.

À cette occasion, la princesse Lalla Asmaa a suivi, dans la salle polyvalente du Centre, des activités artistiques, avant d’assister à un match de basket-ball animé par Nezha Bidouane, présidente de la Fédération royale marocaine du sport pour tous.

Une référence internationale qui inspire 21 pays

Avec de telles initiatives, la Fondation Lalla Asmaa veille à mettre en place un réseau structuré et dédié, afin de répondre aux besoins réels des enfants sourds et malentendants. Ce maillage territorial, renforcé par des écoles inclusives et des centres de diagnostic pour nourrissons, se déploie progressivement pour garantir un accès équitable à l’éducation et à la santé, notamment à travers la prise en charge gratuite des implants cochléaires.

Unique au monde, ce modèle marocain — aujourd’hui développé dans la région MENA, en Afrique et en Amérique du Sud — est devenu une référence internationale, inspirant 21 pays.

À cet égard, le Centre «Princesse Lalla Asmaa» de Meknès illustre pleinement cette vision et marque une nouvelle étape dans la construction d’un pays où chaque enfant peut apprendre, grandir et trouver sa place.

