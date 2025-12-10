L’AIAC et l’ONDA célèbrent 243 nouveaux lauréats de la navigation aérienne

Ce mercredi 10 décembre a été l’occasion pour l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC) de mettre à l’honneur 243 nouveaux lauréats des promotions 2023-2024 et 2024-2025. Une cérémonie qui a connu la présence de Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique.

Les diplômés représentent les filières ICNA (Ingénierie en contrôle de la navigation aérienne), IESCA (Ingénierie en électronique de sécurité de la circulation aérienne), ainsi que les formations d’ingénierie GEET (Génie électrique, électronique et télécommunications) GI (Génie informatique) et GIP (Génie industrielle et productique). Avec cette nouvelle promotion, l’Académie confirme l’ouverture académique de l’institution et la qualité de ses cursus.

Lors de la célébration des diplômes de l'AIAC mercredi 10 décembre 2025 en présence de Abdessamad Kayouh, ministre du transport.

Le dispositif académique de l’AIAC connaît une dynamique renforcée depuis l’adoption du décret 2.23.432. Ce texte introduit la formation militaire pour les étudiants inscrits en contrôle de la circulation aérienne et en Électronique de la sécurité aérienne. L’intégration de ce volet apporte une valeur ajoutée immédiate aux programmes concernés. Elle prépare les futurs lauréats avec un niveau d’exigence en parfaite cohérence avec la nature de leurs responsabilités.

Pour l’Office national des aéroports, l’Académie représente un levier stratégique pour la formation des élites du secteur de la navigation aérienne. Les compétences qui y sont développées servent directement la sécurité du ciel marocain, l’élévation permanente des standards opérationnels et la préparation des métiers de demain. L’AIAC constitue un vivier essentiel pour accompagner la croissance du réseau aéroportuaire national et soutenir les ambitions du Maroc dans l’aviation civile.

Cette promotion 2025 illustre la solidité du modèle académique porté par l’ONDA, l’engagement constant des équipes pédagogiques et la volonté de doter le secteur aérien national de profils hautement qualifiés. L’Académie confirme ainsi sa place d’institution de référence pour la formation aéronautique au Maroc et à l’international.