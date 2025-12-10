Société

L’AIAC et l’ONDA célèbrent 243 nouveaux lauréats de la navigation aérienne

Lors de la célébration des diplômes de l'AIAC mercredi 10 décembre 2025.

L’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile a célébré ce mercredi 10 décembre, la remise des diplômes à 243 lauréats des promotions 2023-2024 et 2024-2025, en présence du ministre du Transport et de la Logistique. L’Académie représente pour l’ONDA un levier stratégique pour la formation des élites du secteur de la navigation aérienne.

Par La Rédaction
Le 10/12/2025 à 19h52

Ce mercredi 10 décembre a été l’occasion pour l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC) de mettre à l’honneur 243 nouveaux lauréats des promotions 2023-2024 et 2024-2025. Une cérémonie qui a connu la présence de Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique.

Les diplômés représentent les filières ICNA (Ingénierie en contrôle de la navigation aérienne), IESCA (Ingénierie en électronique de sécurité de la circulation aérienne), ainsi que les formations d’ingénierie GEET (Génie électrique, électronique et télécommunications) GI (Génie informatique) et GIP (Génie industrielle et productique). Avec cette nouvelle promotion, l’Académie confirme l’ouverture académique de l’institution et la qualité de ses cursus.

Lors de la célébration des diplômes de l'AIAC mercredi 10 décembre 2025 en présence de Abdessamad Kayouh, ministre du transport.

Le dispositif académique de l’AIAC connaît une dynamique renforcée depuis l’adoption du décret 2.23.432. Ce texte introduit la formation militaire pour les étudiants inscrits en contrôle de la circulation aérienne et en Électronique de la sécurité aérienne. L’intégration de ce volet apporte une valeur ajoutée immédiate aux programmes concernés. Elle prépare les futurs lauréats avec un niveau d’exigence en parfaite cohérence avec la nature de leurs responsabilités.

Lire aussi : AIAC: une formation en aéronautique d’excellence au service de l’économie nationale

Pour l’Office national des aéroports, l’Académie représente un levier stratégique pour la formation des élites du secteur de la navigation aérienne. Les compétences qui y sont développées servent directement la sécurité du ciel marocain, l’élévation permanente des standards opérationnels et la préparation des métiers de demain. L’AIAC constitue un vivier essentiel pour accompagner la croissance du réseau aéroportuaire national et soutenir les ambitions du Maroc dans l’aviation civile.

Cette promotion 2025 illustre la solidité du modèle académique porté par l’ONDA, l’engagement constant des équipes pédagogiques et la volonté de doter le secteur aérien national de profils hautement qualifiés. L’Académie confirme ainsi sa place d’institution de référence pour la formation aéronautique au Maroc et à l’international.

Par La Rédaction
Le 10/12/2025 à 19h52
#ONDA#academie internationale Mohammed VI#Aviation civile#remise diplome#navigation#transport

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Aviation civile. Excellence opérationnelle des uns, retards structurels des autres: le vol en 2 régimes de l’Afrique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

L’UIR s’allie à l’Onda, l’Aiac et Sodexam pour le développement de la formation continue

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

ONDA: Adel El Fakir dévoile sa stratégie «Aéroports 2030»

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

ONDA: un nouveau schéma directeur pour le développement de l’Aéroport Mohammed V

Articles les plus lus

1
Historique: le Maroc remporte la bataille du caftan à l’Unesco
2
«La faute à la qualité du bâti et au non respect de la loi»: désolation après la mort de 19 personnes dans l’effondrement de deux immeubles à Fès
3
Caftan marocain: comment Alger a transformé l’UNESCO en arène politique et a subi un cuisant revers
4
Connaissez-vous l’ODM?
5
Inscription du Caftan au patrimoine de l’UNESCO: quand Alger se ridiculise à New Delhi
6
Effondrement de deux immeubles à Fès: le bilan s’alourdit à 19 morts et 16 blessés
7
La grande thésaurisation: pourquoi le cash résiste à toutes les réformes?
8
Que cherche à cacher Tebboune en refusant de libérer Rafik Khalifa, bien qu’il ait purgé sa peine?
Revues de presse

Voir plus