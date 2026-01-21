Société

La wilaya de Casablanca serre la vis aux entreprises pour débloquer les chantiers en souffrance

Wilaya de la région Casablanca-Settat.

Wilaya de la région Casablanca-Settat. . DR

Revue de presseFace à la multiplication des plaintes concernant la lenteur des travaux sur des projets d’infrastructures vitaux, les autorités provinciales de Casablanca ont reçu l’instruction d’inspecter rigoureusement les chantiers en souffrance. Cette descente sur le terrain, déjà engagée par les gouverneurs, a mis au jour des dysfonctionnements préoccupants, conduisant à des injonctions fermes adressées aux entreprises et à la mise en place d’un suivi hebdomadaire strict. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 21/01/2026 à 17h40

Suite à de nombreuses réclamations émanant d’élus et d’acteurs de la société civile, les services de la wilaya de Casablanca ont enjoint aux autorités provinciales de procéder à un contrôle approfondi des chantiers en cours. L’objectif est d’établir un diagnostic précis des retards qui affectent plusieurs projets d’envergure, notamment dans les domaines de la voirie et des infrastructures essentielles à la population. Cette décision fait suite à un mécontentement croissant concernant la cadence d’avancement de travaux pourtant cruciaux pour la vie quotidienne des citoyens, relaie Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 22 janvier.

En réponse, les gouverneurs des préfectures et provinces concernées ont entrepris des visites inopinées sur plusieurs sites stratégiques, en particulier ceux liés à la réhabilitation d’axes routiers majeurs. Les premiers constats se sont avérés alarmants : dépassements de délais contractuels sans justification valable, non-respect des cahiers des charges, et même interruption prolongée des activités sans communication transparente avec les maîtres d’ouvrage.

Face à ces manquements, des instructions fermes ont été transmises aux entreprises contractantes. Celles-ci sont sommées de reprendre et d’accélérer immédiatement les travaux, avec pour impératif de finaliser les projets en suspens avant le mois sacré du Ramadan. Un dispositif de suivi renforcé a été instauré, incluant des réunions hebdomadaires pour évaluer précisément l’état d’avancement. Parallèlement, les entreprises devront produire des rapports détaillés explicitant les causes des retards, dressant un bilan temporel et financier, et fournissant des engagements écrits sur les nouveaux délais de livraison.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement du contrôle, indique Al Ahdath Al Maghribia. Des rapports de l’Inspection générale du ministère de l’Intérieur ont par ailleurs relevé des irrégularités dans la délivrance de certaines autorisations communales, pratiques qui menacent la sécurité foncière et favorisent le morcellement illégal. Parmi les violations notables figure l’octroi de certificats de raccordement électrique à des bâtis érigés sur des terrains en indivision, sans partage effectif, ni consentement unanime des copropriétaires.

Par Hassan Benadad
Le 21/01/2026 à 17h40
#Casablanca#Casablanca-Settat#travaux#raccordement au réseau électrique

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Entretien avec Abdessamad Kayouh: «le nouveau terminal de l’aéroport de Casablanca sera livré comme prévu en 2029»

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

«Foot & Drums»: un nouveau festival de musique à Casablanca

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: le conseil de la commune instaure une taxe unique sur les terrains non bâtis à partir de 2026

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: le zoo d’Ain Sebaâ séduit déjà des milliers de visiteurs

Articles les plus lus

1
Finale de la CAN: seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football
2
Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures
3
Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel
4
Comment les réserves des barrages ont progressé de 20 points en cinq mois
5
Adieu Maghreb?
6
Contre la gueule de bois de lundi dernier
7
Pour Cyril Hanouna, «toutes les nations du football africain peuvent dire merci au Maroc»
8
Debunk. Non, aucun stadier n’est décédé lors de la finale de la CAN à Rabat
Revues de presse

Voir plus