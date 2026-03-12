Société

La préfecture de police de Settat dément une tentative d’enlèvement d’une fille à Berrechid

Capture de la vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

La préfecture de police de Settat a démenti les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux au sujet d’une prétendue tentative d’enlèvement visant une jeune fille à Berrechid.

La préfecture de police de Settat a démenti catégoriquement la véracité des commentaires accompagnant une vidéo relayée, mercredi sur les réseaux sociaux, prétendant qu’une jeune fille aurait été la cible d’une tentative d’enlèvement par une femme dans la ville de Berrechid.

Dans une mise au point pour éclairer l’opinion publique et réfuter ces allégations dénuées de tout fondement, la préfecture de police a précisé que les services de la police judiciaire relevant du District provincial de sûreté de Berrechid a ouvert une enquête judiciaire concernant cette affaire, après qu’il a été établi que les services de la sûreté nationale n’ont reçu aucune plainte ou signalement concernant ces faits via le numéro «19».

Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis de déterminer l’identité de l’ensemble des individus apparaissant dans cette vidéo, ainsi que celle de la mineure qui l’a publiée sur les réseaux sociaux, précise-t-on, notant que les individus en question ont fait l’objet d’une enquête judiciaire qui a conclu que les faits documentés par cette séquence ne revêtent aucun caractère criminel et que la femme concernée réside à Berrechid et souffre depuis plus de 15 ans d’une maladie mentale.

Lire aussi : Enlèvements d’enfants et trafic d’organes: la DGSN met fin aux rumeurs

La mineure ayant procédé à la publication de la séquence vidéo a été placée sous contrôle, tandis que les deux femmes qui ont enregistré et monté la vidéo ont été placées en garde à vue, à la disposition de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, afin de clarifier les circonstances de cette affaire et d’en élucider les tenants et aboutissants.

La préfecture de police de Settat, tout en veillant à réfuter la véracité des informations contenues dans cette vidéo, réaffirme son interaction sérieuse et positive avec tout ce qui pourrait porter atteinte au sentiment de sécurité des citoyens.

